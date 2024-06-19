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挨針又燒錢 凍卵女盼多補助

聯合報／ 記者張裕珍黃羿馨翁唯真／連線報導

「還沒決定是否生小孩，但至少把健康的卵子留下來。」Lindy趕在去年卅四歲時凍卵，她直言，一方面是怕市府補助沒了，也希望能保留卵子最好狀態，但回顧凍卵療程「很辛苦」，不但要自己打針，還遇到小便不順，裝了輸尿管才順暢。

不少女性單身未婚，面臨卅四歲高齡產婦關卡，決定凍卵。Lindy在竹科相關產業工作，雖有穩定交往的另一半，但忙於事業，未來是否懷孕生子還沒具體計畫，去年卅四歲決定先凍卵。

Lindy說，新竹市凍卵補助三萬元還不錯，但整個療程要花十萬元，冷凍保存一年要八千多元，是不小負擔，希望政府能多點補助。

卅七歲補教業廖小姐也選擇先凍卵，她說，廿多歲時曾出過車禍，單側卵巢功能不彰，自己又很喜歡孩子，與家人商量過後決定凍卵。由於自己收入不多，凍卵是一筆很大的支出，「有補助當然有幫助」。

金融業林小姐則因遲沒遇到合適的另一半，眼看生育年齡快過了，卅四歲決定凍卵，她的居住縣市沒有補助，認為有補助「不無小補」，凍了兩年的卵子，希望有機會解凍。

卅八歲吳小姐過去在美國工作，二年前突然起心動念，儘管台灣凍卵較便宜，但遇上疫情，因此於美國花一萬八千元美金（約台幣五十萬元），取出廿多顆卵子凍卵。吳小姐說，美國女性凍卵還算滿普遍，台灣現在有補助，對想凍卵女性是不小鼓勵。

凍卵 另一半 美國

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