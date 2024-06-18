4縣市祭凍卵補助 僅500多人申請

晚婚晚生成趨勢，也成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗縣今年跟進，新北市長侯友宜日前也宣布補助醫療性凍卵，七月上路，竹縣計畫明年推動。但桃園和竹市實施一年來，申請凍卵僅五百多人，苗縣更只有三人，北市實施半年仍掛零，「叫好不叫座」。

內政部戶政司二○二二年統計，國內女性生育第一胎平均年齡為卅一點四三歲，比十年前晚一點三二歲。桃園市去年四月推出凍卵營養金補助，全台最早，去年至本月十七日，共有三二四人申請。

新竹市連同凍卵保存費最高補助三萬一千元，市府統計凍卵補助計畫滿一周年，完成抗穆勒氏管荷爾蒙（ＡＭＨ）卵巢功能檢測共九二二人、凍卵療程卻僅二二八人；以計畫人數一千人計算，實際參與凍卵人數不到兩成五。

苗栗縣凍卵療程補助上路五個多月，僅三人申請，未如預期，衛生局說，凍卵除了相關療程，每年還要支付冷凍費用，整體開銷不低，都影響意願 。新竹市衛生局認為，有民眾優先使用國健署試管嬰兒補助，「政策需要時間推廣」。

台大醫院研究顯示，凍卵療程艱辛，又受限人工生殖法，必須是夫妻且證明不孕，才能解凍卵子使用，讓有意生育的同性伴侶或單身女性打退堂鼓，否則只能到海外借精或找代孕，仍需時間推廣；他認為，現階段若能提升補助或保存年限，可望再增加婦女凍卵誘因。

竹市馬偕兒童醫院生殖醫學中心主任謝承恩說，試管嬰兒約廿萬元，政府補助五成約十萬，申請踴躍；凍卵均價約十萬元，僅補助二萬，應至少提高至六成才有誘因。

台大醫院研究結果顯示，凍卵使用率約僅百分之八。民間送子鳥生殖中心統計數據相近，也僅百分之六到七。送子鳥生殖中心指出，受限人工生殖法規定，對同性婚姻或未婚女性，就算先行凍卵，卵子也無法在國內使用，提高未來擁有小孩的不確定性及門檻。

宏其婦幼醫院院長張紅淇也表示，凍卵政策是對的方向，可以讓因職業或學業暫不考慮懷孕的女性，保留主「凍」權，他也呼籲政府應該盡快修改人工生殖法，擴大適用對象到單身女性和同性伴侶，並推動代理孕母法的合法化，以便所有女性均可在適當的時機利用生育技術。

宏其婦幼醫院副院長唐雲龍建議有條件提高補助額度，包括後續凍卵費用，或將補助的保存期限再延長至四或五年。（記者黃羿馨、張裕珍、翁唯真、陳俊智、胡蓬生、巫鴻瑋、劉懿萱、朱冠諭、林佳彣）