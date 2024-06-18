新北市政府、國泰醫院、台北扶輪社攜手 打造偏鄉醫療綠通道
新北市幅員廣闊，29個鄉鎮地區中20.69%屬於偏遠地區，11個地區沒有醫院。為此，台北北區扶輪社、新北市政府、國泰醫療體系攜手執行「新北市偏鄉住民健康促進及緊急醫療綠色通道建置計畫」，透過遠距醫療提升偏鄉地區醫療可近性，將疾病照護及預防醫學資源延伸至偏鄉地區，提升偏鄉地區醫療品質。
經過一年多的推動，今天假新北市雙溪衛生所舉辦成果展示會，台北北區扶輪社表示，期待此成功創新的多元醫療服務照護模式在未來不斷被複製，並應用於全台醫療人力不足之偏鄉地區。
國泰醫院醫品暨社區副院長王拔群表示，該院宗旨為以醫療服務回饋社會，以最優良的醫療品質服務在地鄉親，多年來，支援新北市許多偏遠地區衛生所。例如，2015年起與新北市政府衛生局推動「都會及城郊區之醫療照護垂直整合模式」，提供貢寮及雙溪區偏鄉居民雙向醫療團隊照護及綠色通道轉診服務，不過，仍無法完全滿足當地專科醫療需求，供需仍不平衡。
原因在於雙溪及貢寮地屬新北市東北偏鄉，地域位置偏遠且交通不便，離最近醫院開車約需1小時，行動不便之長者就醫難度更高，因而影響就醫意願，錯失醫療黃金時期。
在新北市衛生局指導下，台北北區扶輪社、雙溪及貢寮衛生所、區公所及國泰醫療體系（國泰綜合醫院及汐止國泰綜合醫院）合作下，推動「新北市偏鄉住民健康促進及緊急醫療綠色通道建置計畫」，透過遠距醫療提升偏鄉地區醫療可近性，將疾病照護及預防醫學資源延伸至偏鄉地區，有效提升偏鄉地區醫療之量與質。
該計畫共有三大重點：
一、促進偏鄉民眾健康：透過遠距生理量測照護系統，將健康相關生理數值傳輸並記錄於「健康照護管理平台」進行健康數據監控，系統自動進行判讀，若量測數據異常則自動發送提醒及相關衞教訊息。
二、導入人工智慧醫療運用於跌倒即時偵測：預防長者跌倒一直是醫界重視的病安議題，選定8個居民活動場域(包括公共托老中心、日照中心、地區活動中心)，於發生跌倒事件的高危險空間（如廁所），建置跌倒雷達偵測設備，藉由AI深度學習引擎，進行人體姿態辨識，可判讀雷達掃描的特定範圍內，是否有人員跌倒而需要救援。
若感測跌倒事件，系統自動將訊息回報至「跌倒偵測管理平台」，並發送簡訊通知管理者前往場域確認以立即處理。導入此系統可望減輕偏鄉醫療照護人員的壓力，同時避免錯失救援時間。
三、遠距專科醫療照護：偏鄉民眾若有專科醫療需求，而當地醫療服務機構無法滿足時，可透過遠距視訊會診，將專科醫療照護服務延伸至偏鄉，提供專業的諮詢及建議。同時藉由偏鄉遠距會診病歷共享平台，分享會診的病歷記錄，若住民需要至大醫院就醫，可經綠色通道後送至國泰醫療體系及時診治，使偏遠地區民眾獲得更優質的醫療服務。
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