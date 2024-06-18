新北市政府、國泰醫院、台北扶輪社攜手 打造偏鄉醫療綠通道

新北市幅員廣闊，29個鄉鎮地區中20.69%屬於偏遠地區，11個地區沒有醫院。為此，台北北區扶輪社、新北市政府、國泰醫療體系攜手執行「新北市偏鄉住民健康促進及緊急醫療綠色通道建置計畫」，透過遠距醫療提升偏鄉地區醫療可近性，將疾病照護及預防醫學資源延伸至偏鄉地區，提升偏鄉地區醫療品質。

經過一年多的推動，今天假新北市雙溪衛生所舉辦成果展示會，台北北區扶輪社表示，期待此成功創新的多元醫療服務照護模式在未來不斷被複製，並應用於全台醫療人力不足之偏鄉地區。

國泰醫院醫品暨社區副院長王拔群表示，該院宗旨為以醫療服務回饋社會，以最優良的醫療品質服務在地鄉親，多年來，支援新北市許多偏遠地區衛生所。例如，2015年起與新北市政府衛生局推動「都會及城郊區之醫療照護垂直整合模式」，提供貢寮及雙溪區偏鄉居民雙向醫療團隊照護及綠色通道轉診服務，不過，仍無法完全滿足當地專科醫療需求，供需仍不平衡。

原因在於雙溪及貢寮地屬新北市東北偏鄉，地域位置偏遠且交通不便，離最近醫院開車約需1小時，行動不便之長者就醫難度更高，因而影響就醫意願，錯失醫療黃金時期。

在新北市衛生局指導下，台北北區扶輪社、雙溪及貢寮衛生所、區公所及國泰醫療體系（國泰綜合醫院及汐止國泰綜合醫院）合作下，推動「新北市偏鄉住民健康促進及緊急醫療綠色通道建置計畫」，透過遠距醫療提升偏鄉地區醫療可近性，將疾病照護及預防醫學資源延伸至偏鄉地區，有效提升偏鄉地區醫療之量與質。