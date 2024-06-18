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獨／衛福部提出明年健保總額 將首度突破九千億元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部最新預估明年健保總額成長率出爐，低推估為3.521%、高推估5.5%，明年健保總額將達9112億至9286億元，突破9千億元。本報資料照片
衛福部最新預估明年健保總額成長率出爐，低推估為3.521%、高推估5.5%，明年健保總額將達9112億至9286億元，突破9千億元。本報資料照片

隨著高齡化、少子化，健保財務面臨考驗。據了解，衛福部預估明年健保總額成長率出爐，成長率低推估為3.521%、高推估5.5%，健保總額將達9112億至9286億元，確定突破九千億元。衛福部將於明天健保會報告，待國發會審議後討論，9月由西醫基層、醫院、中醫、牙醫部門協商，最後成長率於年底由衛福部長邱泰源核定。

衛福部核定今年健保總額達8755.35億元，較112年成長率為4.7%，增加391億元。衛福部明將送交「114年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍（草案）」，與健保署「114年度醫療給付費用總額範圍（草案）之財務試算」諮詢案至健保會。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，22年前，健保總額制度上路前，每年健保成長率14%，但總額制度上路後，每年平均成長率約為4.5%，政府應務實面對，長期控制總額成長率，造成醫護人員出走、缺藥，呼籲各界支持提高健保總額成長率，並調高至6%。高於目前的高推估。

「醫療支出是投資不是成本。」洪子仁說，經估算，即使徵收補充保費的上限，由1千萬提高至5千萬元，保費增加仍不足一百億元；健保總額成長率足夠，才能加速引進新藥、新醫療科技，優化民眾健康指標，長遠來看，目前健保費率6%的上限必須打開。

社區醫院協會理事長朱益宏說，衛福部諮詢明年低推估部分「還算高的」，但高推估是「高一點」，但也不是特別高，雖然政府多倡議投資健康，醫界原希望高推估應為6%，如今看來，成長率雖然提高，但仍與前幾年差不多。

醫改會執行長林雅惠說，健保總額逐年成長，明年成長率不論高推估、低推估，總額勢必突破9千億元，但即便是高推估計算，健保安全準備金仍可維持1個月以上，明年健保費率不需調漲，但115年將面臨調漲壓力。

林雅惠表示，隨著高齡化、少子化，繳交保費的族群逐漸減少，健保財務正面臨困境及挑戰，可是健保不斷擴大醫療挹注，卻少思考財源哪裡來，尤其107年至今，健保財務已是「收不抵支」，無法盡速納入新藥、新科技，需討論健保結構面、系統面問題，現在已是健保改革的關鍵時刻。

林雅惠說，目前受薪階級繳交一般保費，年長者多依靠股利、股息繳交補充保費，但目前收費方式，已不符合相關需求及現況，健保署應針對補充保費等制定合理的收費基準，甚至整併一般保費、補充保費，符合量能付費原則，呼籲衛福部大破大立改革健保，避免健保財務持續走向惡化。

健保署 衛福部

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