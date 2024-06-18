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綠竹筍評鑑冠軍出爐 周六台北希望廣場買得到

中央社／ 台北18日電

農業部桃園區農業改良場今天表示，與農糧署舉辦綠竹筍評鑑，從147件樣品評選出3個組別的冠軍等60個獎項，22日將在台北希望廣場頒獎並展售，歡迎民眾前往購買。

桃園區農改場發布新聞指出，與農糧署北區分署聯合辦理的「113年全國優質安全綠竹筍評鑑」出爐，合計有3個組進行評選，各組冠軍1名、亞軍1名、季軍2名、甜筍王1名，以及3個組別優良獎共45名，合計60個獎項。

參賽縣市包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市及屏東縣等直轄市及縣市。3名冠軍為「有機組」為新北市八里區農會的李祥溪、「產銷履歷組」為五股區農會的林仕相，以及「溯源組」為三峽區農會的陳國隆。

桃園區農改場說明，今年評鑑樣本總計147件，由產官學界組成的評審團針對外觀色澤、肉色氣味、柔嫩度及糖度等4個分項評分，進而評選出上述各組的「筍王」。

22日上午將在農民市集台北希望廣場舉辦頒獎活動，並展售得獎的綠竹筍，呼籲民眾把握機會前往購買。

吃當季最鮮，桃園區農改場表示，6到9月是綠竹筍盛產季節，且高纖低熱量，最適合仲夏品嚐。

桃園 農改場

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