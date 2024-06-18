夏雪芒果清香果肉細緻 可望進駐台北百貨拓銷

台灣芒果名聞海內外，售價約是同等級愛文1.5倍的夏雪，有機會拓展銷售規模。高雄區農改場今天表示，迄今推廣7、8年，全台種植200多公頃，台東最大宗，可望進駐台北百貨。

芒果深受民眾喜愛，國外觀光客來台必吃，且除了鮮果，冰品、果汁及手搖飲也有主打芒果的產品推出。農業部高雄區農業改良場育成推出的夏雪，綜合土芒果的清香與愛文細緻的果肉，發表時即被看好深具市場潛力。

育成此品種的高雄區農改場副研究員李雪如接受中央社記者電話訪問時指出，目前全台栽種面積200多公頃，主力產區在台東縣，估計約120、130公頃，專屬授權的福爾摩沙物產國際股份有限公司結束授權後，今年與台東縣農產股份有限公司簽署非專屬授權生產種苗，由其供應。

對於夏雪的市場發展未如國外農企業化推動迅速，高雄區農改場場長戴順發說，因為國內農民有其慣性。李雪如說明，質感好的品種需要導入專業度較高的農民栽種，才能打穩品質根基，而高度專業的農民多已培育出原栽種品種果實品牌，就會不想改種新品種。

不過李雪如說，台東縣的水果種類相對比較少，且原本種荖葉、釋迦的果農也有意願轉作，因此台東縣政府導入夏雪栽種，約從民國105年起，栽種面積增至100公頃左右，最近有可能會導入台北百貨銷售，如果能與主力消費市場鏈結成功，相信產區有可能加速擴增栽種面積，產量也會增加。

她補充，正常產量來說，每公頃約可產出9到12公噸，國內消費者若要購買，目前還是要透過網購、宅配，南部有的通路門市則已可見夏雪上架銷售，目前2.5公斤的禮盒零售價約新台幣900到1200元不等，為同等級的愛文芒果禮盒1.5倍左右；少數外銷香港、新加坡、澳洲等地。