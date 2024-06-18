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新款刮刮金樂透上市 7個頭獎200萬元
台灣彩券18日推出廣受民眾喜愛的益智延長型玩法刮刮樂新品「刮刮金樂透」，每張售價新台幣200元，採用民眾熟悉的「大樂透」對獎規則為玩法設計，刮獎過程彷彿在觀看開獎機搖出獎號的緊張氣氛。
「刮刮金樂透」結合益智延長型特色及電腦型遊戲「大樂透」對獎規則的玩法，票面上有一組由01～49不重複的6個「金樂透號碼」及一個「特別號」，消費者可隨意挑選或是選擇自己喜歡的號碼，再一一刮出「您的號碼」區的號碼對應獎號。
只要對中3碼（含）以上「金樂透號碼」或2碼（含）以上「金樂透號碼」加「特別號」，即可依券面獎金表獲得對應獎金。
若幸運對中「金樂透號碼」6碼即得頭獎200萬元，「刮刮金樂透」每張售價200元，頭獎200萬元共7個，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，總獎金逾8.1億元，總中獎率31.6%。
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