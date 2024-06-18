ICOPE篩檢達33萬人次 參加社區運動重拾健康長者達4.3%

台灣65歲以上長者達18.02%，已屬高齡社會，預估民國115年將超過20%，邁入超高齡社會。衛福部國健署推動「ICOPE」篩檢服務，延緩長者失能，約有33萬名長者已接受ICOPE功能評估，經接受特定設計的健康促進課程後，健康長者增加4.3%。國健署社區健康組長李嘉慧建議，長輩可參考社區開辦課程，增進新知也促進健康。

面對超高齡浪潮，如何預防及延緩失能是重要課題。國健署參考世界衛生組織（WHO）長者整合性照護指引（ICOPE）理念，研發具實證效益及地方特色之預防延緩失能照護方案，落實符合在地民眾需求，今年全國推出38個全新的預防及延緩失能照護方案，加上過去推行的235個方案，總計273個方案，可供社區自由、彈性選擇應用。

國健署指出，身體老化所造成的身心功能衰退無法避免，亦非單一疾病或症狀的治療就可以痊癒，所以提供長者健康促進的整合式服務，包含行動能力、營養不良、認知功能、視力、聽力、憂鬱等功能，已成為國際主流趨勢。

李嘉慧表示，截至112年底為止，統計約有33萬名長者於社區據點參加方案課程，並接受ICOPE功能評估，尤其，長者於接受方案介入後，功能異常項目數量比率下降，健康長者增加4.3%。

許多社區開辦的課程相當特別。李嘉慧舉例，雲林縣運用中醫養生結合現代醫學、台中市將音樂結合智能及肌力訓練、屏東縣運動課程多元不是單一項目，除將前述所有功能之健康促進全數納入考量，更依據各地方長者健康問題進行補強，例如彰化縣、桃園市及高雄市強調長者的肌力及平衡強化，台南市及屏東縣則專注於提升長者的飲食品質和營養促進。

融入在地特色，讓參與課程的長者更有共鳴。李嘉慧表示，台北市納入睡眠議題、新北市及基隆市設計男性長者更有意願參加的方案、桃園市則納入客家文化、嘉義縣利用特產「竹杖」，所以推動竹杖健走，台東縣則納入原民長者設計的體適能課程等。

李嘉慧說，透過長輩熟悉的在地特色，吸引參加這樣多元豐富、吸睛的課程，一方面在課程間體會獲得新知，二方面增加社交互動等樂趣與動機，更能增進長者及家人的健康。

今年38個新方案已開始實行，累計已有273個各具特色的方案，社區據點或長者如有預防延緩失能方案選用的相關問題，可洽詢各地方政府協助。另長輩也可以參考國民健康署相關短片，在家中就可以活動筋骨，運動更健康。