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破除大雞慢啼迷思 關渡醫院投入早期療育成遲緩兒家庭救星

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
關渡醫院身心科舉辦早期療育活動的團體分享，幫助家長理解孩子在不同階段的生理和心理需求，並學會有效的親子溝通及親職技能。圖／關渡醫院提供
關渡醫院身心科舉辦早期療育活動的團體分享，幫助家長理解孩子在不同階段的生理和心理需求，並學會有效的親子溝通及親職技能。圖／關渡醫院提供

小叡於廿年前確診為自閉症、蔡小姐的孩子則有綜合性發展遲緩，小叡媽媽和蔡小姐一開始知道孩子的診斷，都非常害怕與惶恐，所幸在關渡醫院身心科組成的早療團隊協助下，發現家有遲緩兒，父母在照顧過程雖然備受艱辛，但在醫療團隊協助下，慢天使也能健康長大。

關渡醫院自創院以來，身心科主任劉弘仁、主治醫師藍彣烜及邱姵寧全力投入大量資源與心力於早期療育（Early intervention），0至6歲嬰幼兒有功能受損或遲緩現象，在治療黃金期給予適當療育，尤其學齡前孩童的大腦仍具高度可塑性，在適當的環境介入與刺激下，這些孩童將來有望獲得更好的發展。

蔡小姐的孩子有綜合性發展遲緩的孩童。一開始，蔡小姐看媽媽手冊時，發現自己孩子似乎未達到同年齡孩童應有的發展能力，感到非常徬徨。後來經過關渡醫院身心科門診評估後，確定孩子發展遲緩，安排語言治療和「綜合發展評估」。

在治療團隊協助下，蔡小姐和丈夫參與「親子工作坊」和「綜合性療育課程（兒童日間留院）」，協助孩子接受療育。夫妻二人在關渡醫院身心科主任劉弘仁與治療師指導下，理解並支持孩子，將家庭生活融入療育，成為孩子最好的後盾。過程中，也改變奶奶對孩子發展的看法，不再覺得孫子只是「大雞慢啼」。

小叡媽媽於廿年前，帶著四歲多的女兒來到關渡醫院身心科求診，經精神科醫師和早療團隊診斷後，小叡被確診為自閉症。初期媽媽覺得害怕與惶恐，在治療團隊支持下，小叡在醫療、語言、認知、肢體動作、情緒得到支持，也找到社會資源。

關渡醫院身心科日間病房的協助，讓小叡媽媽看見治療的曙光。小叡媽媽說：「感謝關渡醫院身心科的日間病房，給了我們充分的信心和溫暖協助，不會感到孤單和迷茫。即使孩子長大後，關渡醫院仍然一路陪伴著我們，提供各階段的支持性團體和個別化的行為指導。」

如今，小叡已大學畢業，能夠獨立生活並在咖啡店工作，雖然職場上偶遇困難，但她仍定期回到關渡醫院尋求支持。關渡醫院臨床心理師謝印忠陪伴小叡和家人廿年，小叡順利度過成長各個階段，母女都感謝關渡醫院身心科的長期陪伴與支持。

藍彣烜指出，早期療育是給予照顧者療育建議，幫助他們孩童需求，並以家庭為中心。治療前評估孩童發展狀況，並與照顧者共同設定合理的療育目標；在治療過程中，家長須與醫療團隊合作，從精細動作、社會性溝通、語言發展到認知能力等各個方面，提供日常生活中可行的療育和訓練課程，以家庭與孩童的需求為服務核心，讓早療在家中同步進行。

治療過程也會安排團體課程與部分一對一治療，這能幫助孩童在不同情境下展現其能力，如：操作性任務、與他人互動、情緒表達等，同時提供照顧者具體的療育建議。且藉由團體課程的相互支持與鼓勵，讓照顧者在療育過程中不再孤單，並能分享經驗與心得。

藍彣烜指出，關渡醫院也為主要照顧者提供兒童發展知識，幫助他們理解孩子在不同階段的生理和心理需求，並學會有效的親子溝通及親職技能。

關渡醫院也與台北市教育局合作，引入特殊教育老師參與療育課程，並提供孩童離開醫院後續追蹤服務。關渡醫院身心科的早期療育計畫，不只提供專業治療更給予家庭支持及教育，致力於幫助每個孩子實現其潛能，幫助無數家庭走過早期療育的艱辛旅程，讓孩子們平安健康地成長。

關度醫院身心科主治醫師藍彣烜指出，關渡醫院為主要照顧者提供兒童發展知識，幫助他們理解孩子在不同階段的生理和心理需求，並學會有效的親子溝通及親職技能。圖／關渡醫院提供
關度醫院身心科主治醫師藍彣烜指出，關渡醫院為主要照顧者提供兒童發展知識，幫助他們理解孩子在不同階段的生理和心理需求，並學會有效的親子溝通及親職技能。圖／關渡醫院提供
關渡醫院自創院以來，身心科主任劉弘仁、主治醫師藍彣烜及邱姵寧全力投入大量資源與心力於早期療育（Early intervention），若孩子有功能受損或遲緩現象，在治療黃金期給予適當療育，這些孩童有望獲得更好的發展。圖／關渡醫院提供
關渡醫院自創院以來，身心科主任劉弘仁、主治醫師藍彣烜及邱姵寧全力投入大量資源與心力於早期療育（Early intervention），若孩子有功能受損或遲緩現象，在治療黃金期給予適當療育，這些孩童有望獲得更好的發展。圖／關渡醫院提供

團隊 自閉症

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