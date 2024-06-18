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降雨周四趨緩！一路熱到周末恐飆36度高溫 熱帶系統生成不排除成颱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，受太平洋高壓影響，周五至周日普遍高溫約33至35度，局部地區可達36度以上高溫。聯合報系資料照
中央氣象署表示，受太平洋高壓影響，周五至周日普遍高溫約33至35度，局部地區可達36度以上高溫。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張承傳表示，明天北部海面鋒面遠離，但各地水氣仍偏多，周五至周日普遍高溫約33至35度，局部地區可達36度以上高溫；目前南海一帶有熱帶系統發展，不排除下周一、二有機會增強為熱帶低氣壓，甚至成為颱風，但仍須等到周末再觀察。

張承傳表示，目前觀察到，在南海一帶有熱帶系統正在發展，不排除下周一、二有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，但成長速度仍有變數，需等到周末再觀察，預估會朝海南島移動，對台灣沒有直接影響；盡管這個熱帶系統不會直接台灣移動，但仍會帶來水氣，預估下周一、二偏潮濕，各地易有午後雷陣雨。

未來一周降雨情況，張承傳指出，明天台灣北部鋒面逐漸遠離，但各地水氣仍偏多，中部以北、東北部及各地山區需留意短暫雷陣雨，其中大台北、東北部及中部以北山區有局部大雨。

周四（20日）太平洋高壓開始增強，天氣逐漸趨於穩定、大雨機率降低，但中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周五至周日（21至23日）午後降雨更為零星。

下周一、二（24、25日）受到熱帶性低氣壓影響，帶來水氣，東南部、恆春半島降雨擴大，有局部短暫雷陣雨，其他地區水氣也增多，午後需注意雷陣雨；但下周三（26日）又受到太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後其他地區有局部雷陣雨，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳表示，受到太平洋高壓影響，氣溫逐步升高，未來一周高溫約33至35度，周五至周日再更熱一點，西半部、花東縱谷有機會出現36度以上高溫；另外，張承傳提醒，周五（21日）清晨之前，金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

氣象署 颱風 高溫

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