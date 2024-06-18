伊正舞台劇首秀呼自找麻煩「時光の手箱」3度加演

改編台日混血作家一青妙小說的舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」，今年第3度重返舞台、北中南巡演，原班人馬回歸更加入新卡司伊正，挑戰出道首場舞台劇打趣是自找麻煩又甘之如飴。

「時光の手箱」講述作者一青妙父親身為基隆礦業顏家長男顏惠民娶回日本妻子，由於身分、文化認同和階級差異，成為彼此家庭共同面對的生命課題。由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶原班人馬，加入新卡司伊正，重新演出這場觸動人心的家族物語。

擅長講述歷史題材的監製李崗今天在媒體茶敘分享，這些年他常做台灣歷史紀錄片、對台灣5大家族很好奇，先前做過霧峰林家，這次是基隆顏家，期待藉由舞台劇拼湊出他們夾在中國、日本之間的處境，以及文化與國族認同的劇烈衝突。

一青妙表示，當年寫書契機源於日本老家拆除時發現的箱子，放著父母日記、全家福和小時候台灣生活的筆記本，讓她驚覺自己不大認識雙親，由於父母都已過世，她像尋根般寫出了「日本媽媽的臺菜物語」、「我的箱子」。

一青妙很感謝作品有機會被改編成舞台劇，更在劇中扮演自己，「要客觀看待自己很困難，也很有趣珍貴，感謝父母留下這些紀錄」，甚至因舞台劇演出後，遇見許多顏家親戚、與父親共事過的職員，能藉機重新認識顏家與爸媽未知的一面，讓她覺得很幸福。

今年加入新面孔伊正，接替楊烈飾演一青妙的祖父，是他出道34年首次參與舞台劇演出，不能NG的現場表演，讓他打趣像是在「自找麻煩」。但近年陪伴女兒學習成長的過程，讓伊正被激勵應走出舒適圈，多挑戰自己，也將與認識多年好友方文琳搭檔夫妻。

原班人馬蔭山征彥、大久保麻梨子則分飾一青妙父親與母親。其中大久保麻梨子和角色一樣是嫁來台灣的日本人，3度演出幾乎和角色要融為一體、很有共鳴。被問及現實生活的婆媳關係是否和劇裡同樣緊繃，她笑說都曾遇過聽不懂台語的問題，但來台灣久了以後，反而會裝不懂。

「時光の手箱」將於9月6日至8日登上台北國家劇院，10月5、6日移師台中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出。