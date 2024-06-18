覺得褲子太大件？35歲女以為瘦身有成 暴瘦才知罹癌「已是晚期」

衛福部公布最新112年國人十大死因統計顯示，大腸癌持續高居十大癌症死因的第三名。中山醫院腸胃科主治醫師吳文傑表示，一名35歲女性患者長期便秘、血便，卻不積極就醫，某天覺得褲子太大件以為是瘦身有成，直到體重下滑驚覺有異時，已是腸癌晚期。

每年有1萬6000位國人罹患大腸癌，平均每30分鐘就有1人，每年更奪多走6000多條國人性命，男性死亡率高出女性1.33倍。

吳文傑指出，上班族工作忙碌加上頻繁外食，皆是可能的風險因子，經常外食的民眾長期下易有營養不均、攝取較多加工食物的狀況，均可能誘發大腸癌。

吳文傑分享，診間曾有一位35歲女性患者，正值妙齡也熱愛旅遊，長期便秘、血便，但害怕照大腸鏡，因此沒有積極就醫，某天覺得褲子太大件、穿不住，原先感到喜出望外，以為自己瘦身有成，直到體重持續下滑才驚覺大事不妙，連忙就診，經診斷確診為腸癌晚期。

吳文傑說，腸癌死亡率持續上升，可能與大腸癌初期症狀不明顯，易跟一般腸胃問題混淆有關，許多人確診時已屬中、晚期，一旦確認為第四期，存活率不到兩成，建議有經常久坐或頻繁外食民眾多加留意。

吳文傑提醒，要降低大腸癌死亡風險，應定期篩檢，以早期發現，把握早期治療。定期接受大腸鏡檢查，及早發現問題並及早治療，可降低3成5大腸癌死亡率 。此外，飲食習慣也要注意。吳文傑說，外食、營養不均或攝取過多加工食品，若使壞菌過多，腸道菌相失衡，不僅會改變腸道通透性，壞菌更會釋放發炎物質，導致發炎反應並誘發息肉生長，可能導致癌化。