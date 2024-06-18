成下個「瘦瘦針」？AKK菌在台無法上市 醫：食藥署法規落後

腸道菌叢對人體的影響甚鉅，益生菌能夠促進腸胃蠕動，俗稱「瘦瘦菌」的AKK菌在美國已經上市。醫師表示，AKK菌可以刺激腸道分泌腸泌素（GLP-1）這個成分也在「瘦瘦針」當中被使用，不過對台灣來說，AKK菌是沒有食用歷史的菌種，仍要等食藥署建立相關指引，才有望在台上市。

雷文虎克今和醫療保健品代工廠生展簽約合作，開發「次世代腸道益生菌」AKK菌產品，進軍國際減重市場，由於台灣法規尚無法審查AKK菌這樣的益生菌產品，因此預計優先向國外市場推廣。

雷文虎克執行長、台大化學系教授徐丞志表示，台灣大學長期研究腸道益生菌代謝物，發現腸道菌保健的兩個關鍵因素，一是腸道菌能否順利在腸道「住下來」，二是腸道菌是否產生活性代謝物讓腸道「動起來」。而國外研究也顯示，腸道共生菌對調控免疫、代謝、癌症、老化和腸腦軸等相關疾病都會產生影響。

徐丞志指出，台大研究團隊透過高解析質譜儀分析，找到關鍵菌種在腸道內產生的活性分子，再以膳食補充荔枝多酚和特殊胺基酸產生有益代謝物，在動物研究中，體重和內臟脂肪都有顯著下降，代謝性疾病指標也獲得明顯改善。研究成果已在國際知名腸道菌期刊《Gut Microbes》上發表，

台灣大學消化道科兼任主治醫師吳偉愷指出，AKK菌根據目前研究了解，它能夠影響人體的代謝，尤其他會刺激腸道細胞產生GLP-1，也是瘦瘦針所使用的成分，因此可以幫助人體血糖控制，改善體重增長。

不過，目前AKK菌僅在歐美地區上市。吳偉愷表示，根據美國上市兩年多的經驗，目前並未有強烈副作用的個案出現，安全性目前看起來並沒有問題，而台灣食藥署針對「益生菌」的審查相對保守，需要更多國外的研究數據說服主管機關，同時也積極取得台灣本土的試驗數據，包含動物實驗以及臨床試驗。

徐丞志也說，台灣過去僅針對「糞便微菌移植」開設特管辦法，治療困難梭狀桿菌感染；而微菌叢的應用相當多元，且相對精準，目前食藥署僅能透過「非傳統性食品原料申請作業指引」來申請登記，對AKK菌，甚至其他新的菌叢來說，法規已顯得不合時宜，無法跟上生醫科技進步的腳步。