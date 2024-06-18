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新冠疫情熱「病例翻倍」老幼都中鏢 台大醫：近1成童因併發症住院

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
目前約有5%至10%小朋友因為併發哮吼、肺炎或脫水等情形住院。 圖非新聞當事人，聯合報系資料照片
目前約有5%至10%小朋友因為併發哮吼、肺炎或脫水等情形住院。 圖非新聞當事人，聯合報系資料照片

國內上周新增623例新冠本土確定病例，前一周新增329例，案例數幾乎翻倍，且重症個案包含未滿1歲幼童，醫師指出，目前約有5%至10%小朋友因為併發哮吼、肺炎或脫水等情形住院；年長者確診情形，也較前段時間增加2至3成，只要從急診入院的長者，基於風險考量會安排住院，呼籲民眾該重新備妥酒精、快篩與口罩等防疫物資，並盡可能接種疫苗。

國內上周新增623例新冠本土確定病例，較前一周新增329例上升，疫情正式進入Omicron疫情以來第六波流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，疫情處於上升階段，預計在8至9月達到高峰；另疾管署防疫醫師林詠青表示，南部3個月男嬰，6月中旬出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水等症狀，隔天又出現呼吸困難、呼吸喘，就醫發現為新冠陽性，並且X光顯示有肺炎，因為有呼吸窘迫收治加護病房治療，已順利出院。

台大醫院小兒部副主任張鑾英指出，大部分的小朋友確診的症狀表現以輕症為主，但約有5%至10%可能因為併發症需要住院，在2歲以下幼兒常見的症狀，包含影響到氣管造成哮吼症、肺炎等，還有些小朋友可能會因為吃不下而造成脫水，需要住院打點滴治療。

張鑾英提醒，小朋友出現聲音沙啞、咳嗽出現聲音粗、類似狗吠聲的情形，呼吸時出現雜音或肋骨凹陷、胸骨下緣凹陷、喘等症狀，甚至可能因為喘而吃不好或睡不好就是警訊，如果症狀持續超過3天，如發燒超過3天、反覆燒燒退退、咳嗽症狀變嚴重等，要盡快帶到醫院就診；而小便量減少、活力不佳、嗜睡等，則可能是脫水警訊，家長也需要特別留意。

重症個案部分，張鑾英表示，大多是有心臟病或腦性麻痺等先天性疾病個案，容易因為新冠產生呼吸衰竭，不過沒有像2022年疫情期間，出現那麼多腦炎或兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，也許是因為大部分都已確診過或已接種疫苗。

成人部分，台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，門診觀察年長者比較多，推測比前段時間增加2至3成左右，從急診入院的，因為年紀大、風險高，就會安排住院，建議年長者、慢性病等免疫力較差的病人施打疫苗，也提醒民眾備妥口罩、快篩和酒精等防疫物資。

台大醫院 新冠肺炎 疫情

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