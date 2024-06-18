快訊

精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下班記得帶傘！豪大雨狂炸11縣市 「雨勢升級」留意雷擊、強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時15分針對11縣市發布豪大雨特報。圖／記者侯永全
中央氣象署今下午4時15分針對11縣市發布豪大雨特報。圖／記者侯永全

中央氣象署今下午4時15分發布豪大雨特報，南投縣山區豪雨，大雨影響區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣山區。

氣象署表示，受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今日南投山區有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化、台中、南投、新北、台北、基隆、宜蘭地區及苗栗至桃園、花蓮山區有局部大雨發生，需、注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

另外，氣象署稍早也針對台北市士林區、新北市平溪區發布山區暴雨。氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午5時23分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署今下午4時15分針對11縣市發布豪大雨特報。圖／翻攝自氣象署官網
中央氣象署今下午4時15分針對11縣市發布豪大雨特報。圖／翻攝自氣象署官網

大雨特報 強降雨 氣象署

延伸閱讀

雨區再擴大！大雷雨轟6縣市 雙北3山區暴雨、留意溪水暴漲

國家警報響了！雙北等3縣市大雷雨 新北桃園5區山區暴雨

山區落石 台中和平東關路轎車底盤卡石車漏油

短延時強降雨來了！ 3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

相關新聞

下班記得帶傘！豪大雨狂炸11縣市 「雨勢升級」留意雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時15分發布豪大雨特報，南投縣山區豪雨，大雨影響區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣...

衛福部撥17.5億給「波波牙醫」偏鄉實習 醫學生怒批：改善醫療不足僅3億

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議持續延燒，有中山醫學大學網友在Dcard醫師板發文指衛福部「荒謬至極」…

新冠疫情熱「病例翻倍」老幼都中鏢 台大醫：近1成童因併發症住院

國內上周新增623例新冠本土確定病例，前一周新增329例，案例數幾乎翻倍，且重症個案包含未滿1歲幼童，醫師指出，目前約有...

覺得褲子太大件？35歲女以為瘦身有成 暴瘦才知罹癌「已是晚期」

衛福部公布最新112年國人十大死因統計顯示，大腸癌持續高居十大癌症死因的第三名。中山醫院腸胃科主治醫師吳文傑表示，一名3...

雨炸北市！文山、大安達「短延時大雨」標準 6區時雨量恐60毫米

氣象署今天下午14:40針對北市發布大雷雨特報，北市災害防救辦公室提醒，目前文山區貓空站、大安區台灣大學站時雨量已達40...

破除大雞慢啼迷思 關渡醫院投入早期療育成遲緩兒家庭救星

小叡於廿年前確診為自閉症、蔡小姐的孩子則有綜合性發展遲緩，小叡媽媽和蔡小姐一開始知道孩子的診斷，都非常害怕與惶恐，所幸在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。