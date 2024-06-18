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下班記得帶傘！豪大雨狂炸11縣市 「雨勢升級」留意雷擊、強陣風
中央氣象署今下午4時15分發布豪大雨特報，南投縣山區豪雨，大雨影響區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣山區。
氣象署表示，受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今日南投山區有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化、台中、南投、新北、台北、基隆、宜蘭地區及苗栗至桃園、花蓮山區有局部大雨發生，需、注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。
另外，氣象署稍早也針對台北市士林區、新北市平溪區發布山區暴雨。氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午5時23分。
氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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