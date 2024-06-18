台北城市書展7/5登場 在閱讀中探索城市

第一屆台北城市書展將於7月5日在世貿一館舉行，為期4天的展覽以「在城市中閱讀，在閱讀中探索城市」為主題，號召愛書人於暑假期間支持出版及閱讀。

主辦單位台北市出版商業同業公會理事長趙政岷表示，這是一個幫出版社及書創造機會的平台，他的動機沒有改變，就是呼應今年2月台北國際書展時的建議，「台北不應該只有一個書展」，多一個書展可以讓大家把書拿出來賣，以及創造讀者跟作者接觸的機會。

趙政岷表示，沒有一個書展可以取代「台北國際書展」，它有主題國、有版權交易，甚至肩負部分外交功能；台北城市書展定位則屬於中型書展，有活動及講座，但更希望能把書推出去，趙政岷說，台灣缺乏一個回頭書的再次通路，「我們要讓好書有第二次被看見的可能」。

趙政岷表示，這次的書展將和台北國際童書展共用世貿一館，目前約200多個展位，主要大型出版社包括時報、遠流、讀書共和國、三采、親子天下等都有參展。

趙政岷坦言徵展未如預期，主要是2月才辦完台北國際書展，不過趙政岷仍充滿信心，他表示，這幾年台北國際童書展成績相當不錯，加上學生們放暑假，串連兩個展覽的能量，會是一個好機會。

台北城市書展7月5日至8日在台北世貿一館舉行。