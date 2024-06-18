長豇豆抗病根砧2.0問世 防治絕症萎凋技術升級

俗稱菜豆的長豇豆，民國98年遭絕症「萎凋病」襲擊，耕種面積腰斬剩714公頃；繼105年推抗病根砧1.0，嫁接後產量增1到2倍，高雄區農改場今天再推抗病根砧2.0，產量再增37%。

農業部高雄區農業改良場召開記者會發表「長豇豆抗病根砧2.0」。副研究員朱雅玲說，民國98年菜豆遭遇無藥可治的萎凋病襲擊，栽種面積原本1353公頃，剩下714公頃，迄今共推出2波抗病根砧，第二代可再提高產量。

她說明，當初於民國100開始收集種原，推出長豇豆「抗病根砧1.0」3支，嫁接後對照沒有使用者，可提升產量1到2倍；這次再蒐集322個種原（種原庫252個、商業品種20個、亞蔬中心50個），一樣放到病圃試驗，再篩選出培育「抗病根砧2.0」2支，比1.0版產量再增37%。

高雄區農改場場長戴順發說明，萎凋病沒有藥物可以使用，此病是透過土壤傳染，除非先種過水稻後才可防弊，因為會灌溉成水田淹死萎凋病的真菌，但是有的地方是砂質土，水會流失，無法透過種水稻防治；所以高雄區農改場展開「抗病根砧」的研究。

他說，使用「抗病根砧」作爲根部，再嫁接目前全台主要的栽培品種「三尺青皮」，就可以大幅提升產量，因為「根越強，欉就越勇」，以今天發布的2.0來說，抗病力維持96%以上。

朱雅玲補充，菜豆是全台唯一夏季可以產出的豆類，且全年都可生產，但以4到9月產量最多，是價格不錯的作物，全年批發均價為每公斤新台幣41.5元，今年端午節前的6月8日達每公斤102元、9日107元。

目前全國產地713.7公頃，以屏東為主，有226.6公頃、占32%，高雄176.6公頃次之、占25%，以及雲林87.5公頃、占12%，彰化78.04公頃、占11%。