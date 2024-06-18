日月潭挺過疫情增200萬客 新酒店砸40億裝修盼拓國際市場

日月潭國家風景區遊客因疫情跌至300多萬人次，去年回升到約500萬人次，看準國旅復甦、國際旅客回流，力麗觀光在伊達邵打造國際級酒店，盼帶來更多國外旅客、創更多商機。

日月潭是聞名國際旅遊區，力麗集團聯手美國溫德姆酒店集團打造日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，試營運後今天正式開幕，南投縣副縣長王瑞德、日月潭國家風景區管理處長柯建興、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店執行董事郭濟綱、力麗觀光開發公司董事長蔡宗易等人出席。

柯建興接受中央社記者訪問表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日月潭風景區遊客一度降至300多萬人次，去年回升到約500萬人次，隨著疫情解封，大日月潭區遊客數漸回溫，如今再有新的國際級酒店開幕，對未來吸引國際客勢必有很大幫助。

蔡宗易接受媒體聯訪表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店從規劃到今天耗時10年，期間歷經COVID-19疫情、營建缺工、原物料上漲等挑戰，感謝董事會支持，公司咬著牙根撐過去；營運方面，當初研究20多個國際酒店品牌，最後選擇全球擁有約9000家酒店的溫德姆集團。

酒店總經理芮懷民說，看準國旅復甦、國際旅客回流，耗資逾新台幣40億元興建裝修，酒店位於日月潭伊達邵商圈，13層藍白色建築充滿品牌標誌精神，聳立在日月村核心區，客房皆有碳酸氫鈉溫泉湯池。