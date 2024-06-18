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雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

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雨區再擴大！大雷雨轟6縣市 雙北3山區暴雨、留意溪水暴漲

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台北市在雷擊後降下強陣雨，雨勢湍急，許多民眾來不及撐傘。記者葉信菉／攝影
台北市在雷擊後降下強陣雨，雨勢湍急，許多民眾來不及撐傘。記者葉信菉／攝影

雙北大雷雨繼續下，雨區擴大到基隆，連同之前發布大雷雨區域台中、南投及桃園，增為6縣市。中央氣象署下午15時23分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）及台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時23分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署下午14時15分針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。下午14時40分曾針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。

大雷雨 氣象署

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