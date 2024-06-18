南北天氣兩樣情！中部以北12縣市防大雨 南部飆至37度防高溫

氣象署今天下午更新高溫資訊，彰化以南、南投地區等7縣市需留意攝氏36度以上高溫；氣象署也持續針對彰化以北卻發布大雨特報，呈現南北天氣兩樣情。

中央氣象署今天下午更新高溫資訊，西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號，可能有36度以上高溫。

高溫黃色燈號地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，以屏東縣內埔鄉三地門達37度最高，最高溫前3名皆位於屏東地區；高溫前10名包含屏東、彰化、高雄、雲林等地。

氣象署今天下午稍早已發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化以北、南投、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。