衛福部撥17.5億給「波波牙醫」偏鄉實習 醫學生怒批：改善醫療不足僅3億

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議持續延燒，有中山醫學大學網友在Dcard醫師板發文指衛福部「荒謬至極」，眼科醫師黃宥嘉更在臉書粉專上怒批「買菜都要看生產履歷，結果看醫生你要我不看學歷？？真是去你X的！」

網友在Dcard上抱怨，自己實習時認識4個波波3個西西（指前往波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等國就讀牙醫的台灣學生），問他們家是做什麼的，結果全都是家裡開牙醫診所的富二代。學歷最好的是科大藥，剩下的都是都是私立大學設計系、化妝品系跟護專等等。

衛福部大灑幣17.5億

原po表示，自己學測少考兩科都比他們強！這種程度的人，竟然可以花錢出國買學歷，而且還無法在當地取得執照，就想回台灣馬上開始執業，「這個計畫已經夠不可理喻，當看到這個計畫的經費，簡直瘋狂，大家猜猜是多少？17.5 億！」

當所有醫師都覺得很摳的健保，東刪西扣辛苦錢，大部分醫師心裡雖然不爽，但想想大環境就長這樣，大家還是做多少報多少，被扣錢就努力申復。反倒是政府掏大錢照顧這428個出國爽完的富二代，而且程度還很差，「這預算也是人民的納稅錢，很會慷他人之慨」。

原po有感而發說，「政府不是沒有錢，只是不想發給你而已，然後護理師繼續低薪值大小夜」。至於偏鄉的診所，藏了一堆波波西西，胡搞瞎搞，反正民眾根本不知道，更諷刺的是，醫療不足的改善方案只有3億，17.5億都可以讓這個方案推行個6回了。

偏鄉還是沒醫生

值得注意的是，現在每年國考人數，波波西西跟台灣學歷的已經接近1:1，每年全台灣八間牙醫系就300多個人畢業，現在波波西西每年多200～300個湊熱鬧，原po問，台灣的牙醫系還需要招生嗎？富二代偏鄉實習結束直接回家接診所，最終病人問題沒解決，偏鄉還是沒醫生，這個計畫對於偏鄉根本0作用。

文章一出，底下亦有不少留言痛批，「衛福部劫貧濟富，願意花大錢給富到流油的波波去實習，不願意花錢給真正願意到偏鄉的公費生，甚至還取消偏鄉公費名額」、「全聯會醫缺小組已經努力了多少年了政府根本不鳥，結果現在直接花錢讓波波過關，偏鄉缺經費根本是個假議題，只是政府不願意給而已」。

「已經是接近國內牙醫系兩年的招生名額了！真的太扯，再不抗議，日後國內是否充滿波波牙」、「波波至少也要自費下去吧，拿納稅人的錢賺納稅人的錢，無本生意真讚」、「之前實習的時候跟一個波波牙交接病人，超級可怕，病歷亂寫一通，病人也亂做一通，都是我跟學姐在幫他擦屁股」。