快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保署建自費醫材核准、核價平台 石崇良：年底前試辦

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良今天參與「台灣數位療法產業發展趨勢論壇」指出，健保署已著手研擬「自費醫材核准、核價平台」，以加速自費醫材審核，且價格更加透明，以供民眾參考。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良今天參與「台灣數位療法產業發展趨勢論壇」指出，健保署已著手研擬「自費醫材核准、核價平台」，以加速自費醫材審核，且價格更加透明，以供民眾參考。記者沈能元／攝影

隨著醫療科技發展日新月異，自費醫材愈來愈多，依醫療法規定，醫療機構收取醫療費用標準，由各縣市政府衛生局核定，但面臨數位醫材、細胞治療時代來臨，衛福部健保署正研擬「自費醫材核准、核價平台」，未來將採單一窗口收件、統一申請文件格式，並與22個縣市衛生局建立聯合審查機制，加速自費醫材審查、核價，預計今年年底前推行試辦計畫。

「大家或許認為，自費醫材核准是地方衛生局的事，關健保什麼事。」衛福部健保署長石崇良今天參與「台灣數位療法產業發展趨勢論壇」指出，可是目前沒有人管的的時候，健保署責無旁貸，許多自費醫材業者會詢問健保署，醫材要如何收費？並再送件至一個或多個縣市衛生局申請，但各縣市衛生局審理程序、核價方式不同，特別隨著醫療科技進步，包括CAR-T等細胞治療，或數位醫材時，審查時間往往十分冗長。

為解決自費醫材審查時間冗長，石崇良說，健保署著手研擬「自費醫材核准、核價平台」，採單一窗口收件、統一申請文件格式，且與各縣市衛生局醫審會建立聯合審查機制，以往自費醫材審查、核價都由醫療機構提出，新制也將開放醫材廠商申請，以加速申請、審查速度，業者不需至22個縣市衛生局個別提案，目前正與各縣市衛生局協調中。

石崇良表示，自費醫材核准、核價新制，如醫材業者申請時，須檢附兩家醫療機構評估報告，醫院等級須為區域醫院以上或教學醫院，若評估醫材已屬健保包裹式給付項目，不可自創自費項目，其餘歸為自費醫材部分，將會送交至提出評估報告的醫療機構所屬縣市，由該縣市衛生局審查，審查後資訊在共同資訊平台公開，供其他縣市及民眾參考，並加速自費醫材進入市場。

石崇良指出，相關自費醫材核准、核價後，因目前核價權責在各縣市衛生局，因此，各縣市最後核價可能不同，如有些縣市可能認為台北市的核價太高，希望價格低一點，即便如此，業者也不需重新申請，各縣市衛生局可以直接參考核准資料、快速核價。

健保署 石崇良 醫材

延伸閱讀

健保費率上限6%阻礙永續？ 石崇良：不打開不太可能

石崇良：保障點值入法會有爭議 實務面著手改革

健保也瘋AI 健保署攜手Google推糖尿病整合照護計畫

國內最大牙醫集團爆詐領健保至少4000萬 健保署回應了

相關新聞

雨區再擴大！大雷雨轟6縣市 雙北3山區暴雨、留意溪水暴漲

雙北大雷雨繼續下，雨區擴大到基隆，連同之前發布大雷雨區域台中、南投及桃園，增為6縣市。中央氣象署下午15時23分針對基隆...

半個台灣都下雨！12縣市大雨特報 2縣市大雷雨

中央氣象署下午14時15分針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水...

疫苗接種回溫！新冠疫情迎第6波流行期 病例數續揚估8月達高峰

國內新冠疫情進入Omicron以來第六波流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，疫情處於上升階段，預計在8至9月達到高峰。另外，...

台東波尼多小旅宿爆針孔偷拍 觀光署：撤銷「好客民宿」資格

獲交通部觀光署頒發好客民宿標章認證的台東市波尼多小旅宿，遭房客發現浴室裝有偽裝成小夜燈的針孔攝影機，引發譁然。觀光署今表...

衛福部撥17.5億給「波波牙醫」偏鄉實習 醫學生怒批：改善醫療不足僅3億

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」以及海外歸國「波波牙醫」的爭議持續延燒，有中山醫學大學網友在Dcard醫師板發文指衛福部「荒謬至極」…

南北天氣兩樣情！中部以北12縣市防大雨 南部飆至37度防高溫

氣象署今天下午更新高溫資訊，彰化以南、南投地區等7縣市需留意攝氏36度以上高溫；氣象署也持續針對彰化以北卻發布大雨特報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。