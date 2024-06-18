健保署建自費醫材核准、核價平台 石崇良：年底前試辦

隨著醫療科技發展日新月異，自費醫材愈來愈多，依醫療法規定，醫療機構收取醫療費用標準，由各縣市政府衛生局核定，但面臨數位醫材、細胞治療時代來臨，衛福部健保署正研擬「自費醫材核准、核價平台」，未來將採單一窗口收件、統一申請文件格式，並與22個縣市衛生局建立聯合審查機制，加速自費醫材審查、核價，預計今年年底前推行試辦計畫。

「大家或許認為，自費醫材核准是地方衛生局的事，關健保什麼事。」衛福部健保署長石崇良今天參與「台灣數位療法產業發展趨勢論壇」指出，可是目前沒有人管的的時候，健保署責無旁貸，許多自費醫材業者會詢問健保署，醫材要如何收費？並再送件至一個或多個縣市衛生局申請，但各縣市衛生局審理程序、核價方式不同，特別隨著醫療科技進步，包括CAR-T等細胞治療，或數位醫材時，審查時間往往十分冗長。

為解決自費醫材審查時間冗長，石崇良說，健保署著手研擬「自費醫材核准、核價平台」，採單一窗口收件、統一申請文件格式，且與各縣市衛生局醫審會建立聯合審查機制，以往自費醫材審查、核價都由醫療機構提出，新制也將開放醫材廠商申請，以加速申請、審查速度，業者不需至22個縣市衛生局個別提案，目前正與各縣市衛生局協調中。

石崇良表示，自費醫材核准、核價新制，如醫材業者申請時，須檢附兩家醫療機構評估報告，醫院等級須為區域醫院以上或教學醫院，若評估醫材已屬健保包裹式給付項目，不可自創自費項目，其餘歸為自費醫材部分，將會送交至提出評估報告的醫療機構所屬縣市，由該縣市衛生局審查，審查後資訊在共同資訊平台公開，供其他縣市及民眾參考，並加速自費醫材進入市場。

石崇良指出，相關自費醫材核准、核價後，因目前核價權責在各縣市衛生局，因此，各縣市最後核價可能不同，如有些縣市可能認為台北市的核價太高，希望價格低一點，即便如此，業者也不需重新申請，各縣市衛生局可以直接參考核准資料、快速核價。