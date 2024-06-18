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疫苗接種回溫！新冠疫情迎第6波流行期 病例數續揚估8月達高峰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國內新冠疫情進入Omicron以來第六波流行期，預計在8至9月達到高峰。報系資料畫面
國內新冠疫情進入Omicron以來第六波流行期，預計在8至9月達到高峰。報系資料畫面

國內新冠疫情進入Omicron以來第六波流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，疫情處於上升階段，預計在8至9月達到高峰。另外，新冠疫苗接種率上一周略微提升，面對新變異株JN.1、KP.2、XDV.1等仍具預防感染及重症的功效，呼籲民眾儘速接種。

國內上周新增623例新冠本土確定病例，較前一周新增329例上升。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，Omicron 變異株檢出趨勢中，本土病例以JN.1占60%為多，KP.2占13%、XDV.1 占 10%、KP.3占9%。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上周接種人次1.3萬，比較前周1.2萬人次增加8.33%。曾淑慧說，全國接種率11.4%，仍然偏低，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法。面對新變異株XDV.1、KP.2、JN.1等，雖然其免疫逃脫力強，傳播能力高，但疫苗仍然有效可以預防感染以及預防重症的效果。

另外，全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑。曾淑慧表示，預期隨著疫情升溫，這周及下周的施打民眾會比較多，會滾動式檢討看是否有需要進一步採購。接下來預計10月會開打新一期流感疫苗，至於選擇哪一個病毒株還要參考國際疫情。

疾管署防疫醫師林詠青表示，南部3個月男嬰，尚不符合疫苗接種年齡，沒有潛在疾病，6月中旬出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水等症狀，隔天又出現呼吸困難、呼吸喘，就醫發現為新冠陽性，並且X光顯示有肺炎，因為有呼吸窘迫收治加護病房治療，治療後狀況改善，住院第5天康復出院。

疾管署提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

疾管署長曾淑慧說明新冠疫情，以及未來趨勢預估。記者李青縈／攝影。
疾管署長曾淑慧說明新冠疫情，以及未來趨勢預估。記者李青縈／攝影。

新冠疫苗 新冠肺炎 疫情

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