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國中男生公費打HPV疫苗 最快2025年上路

中央社／ 台北18日電

國民黨立委李彥秀今天質詢關注健康及能源議題，希望政府評估為全國國中男生提供公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種。衛福部長邱泰源說，一定往這方向來努力，最快在2025年可以取得經費來提供。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

李彥秀質詢關注HPV疫苗公費接種議題指出，目前嘉義市、雲林縣及澎湖縣，已對國中男生提供公費接種，台北市將從9月起跟進，她希望不要有城市、各縣市落差，希望卓榮泰承諾進行評估，支持為國中男生提供公費HPV疫苗接種。

卓榮泰指出，內部有討論，衛生福利部也有相關期程。

邱泰源說明，感謝立委長期對民眾健康及整體性的照顧推動，令人敬佩，總統賴清德與卓榮泰都很重視預防保健，一定會往這個方向來努力；目前經過討論後，有將國中男生納入公費補助，也已經編入預算，應該最快在2025年可以取得經費提供。

此外，李彥秀指出，賴總統去年競選總統期間，有學生提問如果發生戰爭時電力中斷該怎麼辦，賴總統說相關單位規劃用核電作為緊急備用的選項。李彥秀詢問，此事現在是否還在討論中。

卓榮泰表示，希望這個前提不會發生，而核電廠除役是因為法定年限已經到了。如果要延役，要經過安全檢查程序，這需要3年半到5年的時間，而且在這段時間不能發電，沒辦法發電怎麼可能是選項；如果經過安全檢查還是可以用的話，也許是一個選項，但這個程序無法開始。

李彥秀也關注電價議題，卓榮泰指出，未來的電價還是以穩定民生用電為最大的原則與優先，大用戶多負擔一點，他認為在整個社會觀感與公平性來看，應該是正確的。

卓榮泰 李彥秀 疫苗

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