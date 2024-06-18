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入夏首起登革熱群聚在高雄 日本腦炎進入流行高峰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2024年全國登革熱本土確定病例發病趨勢。圖／疾管署提供
2024年全國登革熱本土確定病例發病趨勢。圖／疾管署提供

入夏後出現首次群聚登革熱疫情疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內上周新增一例登革熱本土病例，今年入夏後累計2例，均居住於高雄市鳳山區，今年累計107例境外移入病例，高於2020年至2023年同期。另外，日本腦炎進入流行高峰，上周花蓮新增山例60多歲男性確診日本腦炎。

國內上周（6月11日至17日）新增一例登革熱本土病例，今年入夏後累計2例，均居住於高雄市鳳山；今年截至6月17日，累計166例本土登革熱確診病例，高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另上周新增7例境外移入病例。

李佳琳表示，東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，印尼、新加坡及斯里蘭卡疫情上升，泰國及越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年累計近936萬例，以南美洲巴西近786萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

另外，同屬蚊媒傳染病的日本腦炎，每年6至7月為流行高峰，目前進入流行期。上周花蓮縣出現一名60多歲男性確診，5日5出現寒顫、發燒及意識改變等症狀，14日確診，目前住院治療中；今年累計6例，其中一例死亡。

疾管署提醒，民眾注意防蚊措施，出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會，返國後如出現登革熱疑似症狀請盡速就醫。

近期天氣悶熱且常有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱的根本方法。登革熱病媒蚊喜歡棲息的場所，戶外以草叢、灌木叢、雜物背面為主，戶內則是在陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室。

由於蚊蟲吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲（孑孓）和蛹皆在水中活動，因此籲請民眾平時應主動進行室內及戶外環境巡檢，清除家戶內外廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等不用的容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器請每周至少刷洗容器壁一次。

疾管署再次提醒「沒有孳生源就沒有登革熱」，降雨後請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

2020至2024年日本腦炎確定病例趨勢。圖／疾管署提供
2020至2024年日本腦炎確定病例趨勢。圖／疾管署提供

日本腦炎 疫情 疾管署 病媒蚊 登革熱 高雄市

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