半個台灣都下雨！12縣市大雨特報 2縣市大雷雨

短延時強降雨來了，中央氣象署下午14時10分針對全台12縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日彰化以北、南投、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

此外，中央​氣象署​下午14時15分針對​台中市​、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至16時15分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。