好吃拉拉山水蜜桃來了！ 因這原因今年漲價一成

桃園市知名拉拉山水蜜桃進入產季，復興區後山水蜜桃果園早桃採收銷售，部分果園受氣候、海拔影響產量，復興區農會初估水蜜桃產量減少約2成，又因人工、原物料成本上漲，今年水蜜桃價格小幅上漲約一成，區長蘇佐璽今天上午表示，為促銷「正宗」拉拉山水蜜桃，7月6日將舉辦水蜜桃評鑑、水蜜桃公主選拔及水蜜桃之夜，請市長張善政出席代言促銷。

每年6月下旬至7月拉拉山水蜜桃產季，過去因為水蜜桃甜度、水分和賣相品質好，在桃園市府、復興區公所、農會合力宣傳促銷，受到大眾歡迎，打出知名度，復興區今年水蜜桃栽種總面積約210多公頃，之前3、4月傳出水蜜桃開花少或開花不結果，農會估計雪霧鬧及卡拉部落區山區水蜜桃果園影響較大，市府農業局預估50公頃水蜜桃受損，復興區公所、農會預估總產量減少約2成，但仍可達1000多公噸。

水蜜桃果農花宜群表示，今年拉拉山水蜜桃生長受到氣候影響，產量不如去年，主要是人工、原物料等成本增加，農民沒辦法只好微幅調漲水蜜桃售價。

蘇佐璽說，拉拉山水蜜桃的早桃開始生產，7月進入盛產季，今年受到部分山區海拔高度不夠、氣候影響開花授粉，總產量較去年降低，之後天雨氣候適合，今年水蜜桃8成以上品質很好，區公所7月6日舉辦水蜜桃之夜企銷活動，辦理水蜜桃評鑑和水蜜桃公主選拔，將請張善政出席促銷，目前拉拉山水蜜桃早桃銷售，因為人工、原物料成本增加，價格小幅上漲，歡迎民眾利用網路或電話採購，也可趁暑假一邊玩一邊品嘗正宗拉拉山水蜜桃。

復興區農會總幹事高理宗亦說，今年拉拉山水蜜桃產量較去年減少，主要在雪霧鬧、卡拉部落影響較大，由於疫情期間水蜜桃價格穩定，今年因為人工及原物料成本上漲，水蜜桃價格小幅上漲1成，品質好，歡迎民眾訂購品嘗。

今年拉拉山水蜜桃亦在市政府農業局推薦下，與7-ELEVEN合作推出限定「水蜜桃牛奶霜淇淋」，即日起至7月9日在全台7-ELEVEN超商銷售，張善政出面介紹這款水蜜桃新吃法，讓桃園水蜜桃甜蜜滋味蔓延全台，歡迎全國朋友一起來嘗鮮。