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北捷全線列車到站廣播中英閩客語多聲道 即日起還會說這2種

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運去年起陸續在多個車站推出日韓語到站廣播，全線117個車站已於昨天全數完備，另9月底前完成全線車站加註日、韓語指標。記者林佳彣／攝影
台北捷運去年起陸續在多個車站推出日韓語到站廣播，全線117個車站已於昨天全數完備，另9月底前完成全線車站加註日、韓語指標。記者林佳彣／攝影

日韓來台自由行觀光客近年漸增，台北101、西門町等雙北熱門景點都是造訪之處。台北捷運繼去年在多個車站推出日韓語到站廣播，全線117個車站已於昨天全數完備，即日起日、韓籍旅客搭捷運均可聽到日韓語站名廣播；北捷9月底前完成全線車站加註日、韓語指標，提升大台北地區觀光服務品質。

北捷表示，北捷去年6月起陸續在捷運台北101、淡水、東門站等鄰近日韓旅客熱門景點、重要轉乘站及終端站等車站，增設日、韓語列車到站廣播，且為求慎重，均請錄製單位選定專業錄音員、委請專家學者協助審聽。直至昨天已完成全線117個車站的列車日、韓語到站廣播。

北捷指出，列車到站廣播語言包含國、外（含英日韓語）、閩、客，車門上方顯示器則以中、英文輪流播放到站站名、車站編碼。北捷去年8月開始在全線車站月台圓柱、月台上方橫柱及月台門路線圖等指標，加註車站站名的日、韓語翻譯，預計今年9月底完工。

北捷也說，「台北捷運Go」App提供中、英、日、韓等版本，方便國際友人以手機App即可查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間、帶自行車搭捷運等資訊，規畫行程更方便。

北捷 捷運 語言

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