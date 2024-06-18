骨盆鬆弛子宮脫垂流血 陰道閉合手術解決婦人問題

家住南投的婦人年輕時從事粗重工作，常需下腹用力導致骨盆鬆弛、骨盆內器官脫垂，如廁時受影響，子宮也因脫垂摩擦衣物流血，彰基醫院幫婦人進行陰道閉合手術，解決問題。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，這名家住南投縣的66歲婦人，年輕時從事粗重工作，目前則是專業清潔公司員工，婦人10年前因骨盆鬆弛導致子宮脫垂，不僅如廁時大受影響，走動或用力時會導致子宮脫垂，摩擦貼身衣物，子宮被磨破而流血。

彰基醫院婦產部主治醫師黃志成指出，由於婦人當時已過生育年齡，決定將子宮切除並接受陰道懸吊手術，10年後卻又發生陰道脫垂外翻，且一外翻就是8至9公分，婦人和家人討論後決定接受陰道閉合手術，一勞永逸解決骨盆鬆弛帶來的脫垂問題。

黃志成說，人體下腹像水桶，周邊由骨頭圍成、由肌肉鋪成底，而骨盆底是由數層肌肉層層疊疊，需乘載身體器官，且構造上有不同通道，讓胎兒、尿液及糞便通過，如肌肉失去彈性或生產時肌肉受傷、斷裂而失去支撐力，骨盆就會變鬆弛。

黃志成指出，幾乎過半數女性多少都有骨盆鬆弛現象，主要發生原因是懷孕、生產、吸菸及從事勞力粗重工作，或曾經進行骨盆腔手術者，由於骨盆內器官如子宮、陰道、膀胱等由韌帶肌肉群支撐，一旦病變、損傷，失去彈性跟張力，就會造成器官位移、下垂或壓迫陰道壁，嚴重甚至會子宮脫垂、陰道外翻。

黃志成說，骨盆鬆弛會影響生活品質，輕度骨盆鬆弛可透過骨盆底肌肉收縮鍛鍊來緩解症狀，如需進行手術，則可選擇子宮固定術、子宮切除手術及陰道修復手術等。

黃志成提醒，婦女如已出現輕度骨盆鬆弛、子宮脫垂等問題，切忌腹部用力，如有慢性咳嗽或便秘等，會造成腹部用力的健康問題，也需盡快解決，當子宮脫垂問題大幅影響生活品質時，應就醫與醫師共同討論治療方案。