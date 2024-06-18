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台東波尼多小旅宿爆針孔偷拍 觀光署：撤銷「好客民宿」資格

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台東市波尼多小旅宿業者遭控裝針孔攝影機偷拍旅客，縣府昨日派員稽查，鐵門緊閉。記者尤聰光／攝影
台東市波尼多小旅宿業者遭控裝針孔攝影機偷拍旅客，縣府昨日派員稽查，鐵門緊閉。記者尤聰光／攝影

獲交通部觀光署頒發好客民宿標章認證的台東市波尼多小旅宿，遭房客發現浴室裝有偽裝成小夜燈的針孔攝影機，引發譁然。觀光署今表示，已撤銷其「好客民宿」資格，以維護好客民宿品質及品牌形象，並要求台東縣政府啟動調查程序，今已裁罰業者50萬元罰鍰及廢止民宿登記證。

觀光署今表示，台東縣「波尼多小旅宿」民宿裝設針孔偷拍入住旅客，經警方調查後依妨害秘密罪函送偵辦情事。而該民宿先前獲頒之好客民宿標章，因違法事證明確，違反好客民宿精神，觀光署於今撤銷其「好客民宿」資格，以維護好客民宿品質及品牌形象。

觀光署指出，依發展觀光條例規定，旅宿業有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為情節重大者，最高處以50萬元罰鍰，並得廢止其登記證。觀光署已命該民宿立即停業，並要求台東縣政府立即啟動調查程序，而該府也已於今天依上開規定，裁罰業者50萬元罰鍰及廢止民宿登記證。

觀光署呼籲，所有旅宿業及從業人員應遵守旅宿相關法規，不得有危害旅客違規行為，並積極落實旅客隱私及相關權益之保障，有違規行為者，將依法嚴懲不貸。

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