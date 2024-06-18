雞蛋賣壓未減 農業部：2個月內淘汰360萬隻老母雞

蛋價調降數次後，超市依然可見雞蛋滿架，仍供過於求。為協助減產，農業部今天表示，最快6月下旬執行每月增至淘汰180萬隻老母雞措施，先推行2個月，盼日產量減至12萬箱左右。

雞蛋供過於求情況依舊，超市雞蛋每盒已降至新台幣50元，但架上雞蛋依舊堆高。台北市蛋商業同業公會理事長林天來接受中央社記者電話訪問時說，賣壓確實還在，但是還沒決定要不要再降價。

農業部畜牧司指出，上週已跟蛋農、蛋商、中央畜產會、屠宰業者等開會商議減產的因應措施。針對目前每月淘汰老母雞約120萬、130萬隻，將增至每月淘汰180萬隻，每月約多50萬隻，期望藉此讓目前的日產量12萬1600箱（每箱200顆）減至12萬箱左右；產蛋雞則從目前的3570萬隻，減至3300萬、3400萬隻左右。

畜牧司表示，目前屠宰場到蛋雞場抓老母雞屠宰，每隻給蛋農新台幣8元、10元，為了增量屠宰，規劃多給蛋農10元，由農業部支出5元、產業基金支出5元，方案正在簽核中，最快6月下旬執行，先推行2個月。

農業部補充，目前全權由產業自行決定蛋價下，數次調降後，產地價每台斤27.5元、批發價每台斤37元；而近4年產地價最低行情，是民國110年10月的每台斤23.5元。