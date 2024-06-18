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不忍了！家門前美麗沙灘遭破壞 舞蹈教父「惱怒睡不著」清晨5:20偕友撿垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自藍波老師臉書
圖擷自藍波老師臉書

擁有台灣「舞蹈教父」之稱的有藍波老師在他的臉書分享一則短片並發文表示「真的是惱怒」。他透露6月15日晚上他偕朋友到家裡附近的海灘走走，卻發現沙灘上滿地的垃圾，心裡一直惦記著這個景象難以入睡，於是隔天清晨5:20他決定出發去淨灘。影片一曝光，許多影藝圈的朋友也都來發聲力挺。

在影片中可見，藍波老師帶著好朋友的兒子一起來到家門前的沙灘，準備收拾昨晚有人喝酒留下來的殘局，他略帶生氣地表示「有一群人在沙灘狂歡之後，留下一堆垃圾都不願意帶走」。他覺得很誇張，短短的一兩公尺就收集了一大袋的垃圾。他認為「不知道從哪裡沖刷上來的垃圾他尚可接受，但最不能接受就是一大群人狂歡後，竟然沒有一個人願意收垃圾，可能有人會喝醉，但這一群人裡面，總是有一些清醒的人吧？」

藍波老師透露「為什麼這麼早？」，因為他擔心漲潮之後，海浪會把這些垃圾帶進海裡去。他真心希望大家，在玩的過程中，別忘了自己帶來的東西，擁有永續漂亮舒服的海洋與沙灘，需要大家共同努力來維護。他在影片的最後呼籲：「拜託大家，自己帶來的東西把它回走。」

該影片截至目前已引發近7萬次播放，有近3千名網友按讚，演員丁寧共鳴「真的，我們常在海邊玩的人也一直宣導，你對海洋最大的回饋就是，把自己的垃圾自己帶走」，歌手郭忠佑也回應「老師，下次揪我一起淨灘」。

還有不少網友稱讚藍波老師義行，紛紛表示「我也要加一淨灘」、「老師，好榜樣」、「給老師按N個讚」、「感謝藍波老師愛護沙灘，愛護海洋愛護大自然」、「真的好缺德，我都替大海哭泣了，我們公司每年都會舉行淨灘活動，真的很適合全家大小一起參加，老師好棒」、「淨灘行動，從小做起，公益大叔」、「帶個夾子夾垃圾，免得受傷，謝謝你的用心，讚」。

沙灘 淨灘 藍波老師

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