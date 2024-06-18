華信航空捐40台再生電腦 協助花蓮部落學童
華信航空今天發布新聞稿表示，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，今天結合公益捐贈花蓮太巴塱國小40台再生電腦，支援學生的資訊課程學習。
華信航空總經理張程皓表示，長期關注偏鄉教育，並響應資源再運用的永續使命，希望幫助弱勢學童提升資訊科技素養，也能讓孩子們學習到節能愛地球的環保意識。
太巴塱國小校長劉從義表示，太巴塱國小全體師生對華信航空愛心捐贈再生電腦深表感謝，透過這些輔助教學的電腦設備，可用來推動學校多元數位學習教育，讓學生更樂於學習。
華信航空與太巴塱國小結緣於2019年「為愛飛行 幫偏鄉學童圓夢飛翔」的公益活動，安排花蓮太巴塱國小與南投親愛愛樂實驗學校的學童搭乘台中-花蓮班機，讓東部與中部兩校學生進行教育文化交流。這次再度啟動「為愛飛行」計畫，希望透過捐贈再生電腦公益活動，善盡企業社會責任，同時落實資源永續、將愛傳遞下去的精神。
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