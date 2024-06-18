快訊

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

華信航空捐40台再生電腦 協助花蓮部落學童

中央社／ 台北18日電

華信航空今天發布新聞稿表示，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，今天結合公益捐贈花蓮太巴塱國小40台再生電腦，支援學生的資訊課程學習。

華信航空總經理張程皓表示，長期關注偏鄉教育，並響應資源再運用的永續使命，希望幫助弱勢學童提升資訊科技素養，也能讓孩子們學習到節能愛地球的環保意識。

太巴塱國小校長劉從義表示，太巴塱國小全體師生對華信航空愛心捐贈再生電腦深表感謝，透過這些輔助教學的電腦設備，可用來推動學校多元數位學習教育，讓學生更樂於學習。

華信航空與太巴塱國小結緣於2019年「為愛飛行 幫偏鄉學童圓夢飛翔」的公益活動，安排花蓮太巴塱國小與南投親愛愛樂實驗學校的學童搭乘台中-花蓮班機，讓東部與中部兩校學生進行教育文化交流。這次再度啟動「為愛飛行」計畫，希望透過捐贈再生電腦公益活動，善盡企業社會責任，同時落實資源永續、將愛傳遞下去的精神。

公益活動 花蓮 華信

延伸閱讀

花蓮113年首例日本腦炎 衛生局衛教並催打疫苗

花蓮萬榮西林部落改造閒置空屋 成部落教室推廣旅遊

柯建銘批民眾黨不敢下鄉宣講 已是「傅隨組織」

花蓮某高中校長帶學生台東參訪 疑疲勞駕駛自撞釀6傷

相關新聞

地牛翻身！花蓮芮氏規模4.9地震 花蓮最大震度4級

地牛翻身。上午11時46分花蓮縣政府東北方22.2公里，即位於花蓮縣近海發生芮氏規模4.9地震，地震深度只有12.4公里...

不忍了！家門前美麗沙灘遭破壞 舞蹈教父「惱怒睡不著」清晨5:20偕友撿垃圾

擁有台灣「舞蹈教父」之稱的有藍波老師在他的臉書分享一則短片並發文表示「真的是惱怒」。他透露6月15日晚上他偕朋友到家裡附近的海灘走走，卻發現沙灘上滿地的垃圾，心裡一直惦記著這個景象難以入睡，於是隔天清晨5:20他決定出發去淨灘。影片一曝光，許多影藝圈的朋友也都來發聲力挺。

如廁蹲馬步！女生上公廁「像練氣功」正常？網：男生也一樣啊

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張圖片並發文表示「聽說有些女生去公廁是這樣子的」。從圖片中可見，有一位女孩採半蹲的姿勢，正在如廁。圖片一曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「沒毛病啊。」

新冠疫情升溫！醫曝「2種人」症狀嚴重 過來人點頭：很痛苦

近期新冠疫情（COVID-19）再度升溫，確診民眾大幅增加，前台大醫師蒼藍鴿就指出，這波確診者中，未施打疫苗及初次確診者，症狀普遍較為嚴重，易有高燒、痠痛症狀，而接種過疫苗或確診過的民眾，症狀則較像一般感冒。

又有蘇丹紅產品想闖關！印度紅椒色素200公斤於邊境銷毀

邊境又攔截到蘇丹紅違規產品！衛福部食藥署今天公布，從印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb，違規產...

2縣市大雷雨、山區暴雨 慎防雷擊、溪水暴漲

中央氣象署下午14時15分針對台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。