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新冠疫情升溫！醫曝「2種人」症狀嚴重 過來人點頭：很痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
近期疫情又升溫，確診人數不斷增加，疾管署呼籲免疫力較低民眾接種疫苗。 圖／Ingimage
近期疫情又升溫，確診人數不斷增加，疾管署呼籲免疫力較低民眾接種疫苗。 圖／Ingimage

近期新冠疫情COVID-19）再度升溫，確診民眾大幅增加，前台大醫師蒼藍鴿就指出，這波確診者中，未施打疫苗及初次確診者，症狀普遍較為嚴重，易有高燒、痠痛症狀，而接種過疫苗或確診過的民眾，症狀則較像一般感冒。

蒼藍鴿昨（17）日在臉書發文表示，最近又是新冠確診潮，經觀察，他發現「沒打過疫苗」和「沒確診過」的民眾，症狀通常偏嚴重，容易發高燒、全身痠痛；有施打過疫苗或曾確診過的人，症狀則較輕微，類似一般感冒，「平時免疫系統有沒有練兵，還是有差」。

貼文底下，有網友深有同感，「我第一次確診的症狀很明顯，時間也拖得久」、「永遠忘不了第一次確診的痛苦」，還有一名媽媽透露，四月中她和兩個孩子首次確診，全家一起住院，「三個都燒到快40度，真的不誇張，咳到厭世，到現在後遺症還是咳」。

疾管署11日說明，國內6月4日至10日一周內新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週上升，累積併發症中，65歲以上長者占了79％；另外，更新增20例死亡病例，累積死亡個案中65歲以上長者占90％，研判疫情上升且進入流行期，提醒民眾若出現疑似症狀，可先使用家用快篩，也呼籲免疫力較低民眾接種疫苗，降低重症或死亡機會。

COVID-19 新冠疫苗 新冠肺炎 疫情

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