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設立聽障舞蹈團 林靖嵐讓聽障者練舞更相信自己

中央社／ 新北18日電

林靖嵐聽障舞蹈團長林靖嵐小時後被診斷為聽覺重度障礙，但她沒有被障礙打倒，熱愛跳舞的她成立舞團，教聽障人士跳舞，想告訴聽障朋友「相信自己」，走出來擁抱熱愛的事物。

林靖嵐從台東大學特殊教育系畢業後，創辦台灣第1個聽障舞蹈團，她是新北市三重人，舞蹈團工作室便坐落三重，同時也是舞者排練室。其實工作室空間是她家人所有，個性獨立的她說，「就是想靠自己的力量」，所以跟家人承租工作室。

談起成立舞蹈團的契機，2009年林靖嵐大學畢業後，參加民間單位的活動演出，主辦單位請她也邀請聽障人士一起表演，林靖嵐便開始找尋有意願的人，相約在國家兩廳院迴廊教他們跳舞，一週教舞2到3次。

演出後獲得許多掌聲與迴響，林靖嵐於是思考教聽障人士教舞，她回憶小時候學舞過程，媽媽打電話給很多舞團，當時因為聽人老師沒有教聾人跳舞的經驗，常常被拒絕，後來才找到1名老師願意教她跳舞。

林靖嵐反思既然聽人老師沒有教聾人跳舞的經驗，不如用她的經驗教聾人跳舞，2010年著手籌備舞團，2011年成立聽障舞蹈團，目前團員有5位，除了三重的舞蹈教室，林靖嵐每週也會抽空前往台中教舞，不僅教聽障大人跳舞，也教聽障小朋友跳舞。

10幾年來，林靖嵐親力親為帶著舞蹈團到各地表演，讓民眾認識他們，她說，舞團成立之初許多人不看好，說舞蹈團很快就會解散，閒言閒語圍繞著她。林靖嵐表示，「不要想太多，往前衝，碰到問題就打敗它」。

她憶及成立之初，很多人透過打電話跟他們接洽，她卻只能看著手機震動無法回覆，有些則透過電子郵件，最後也詢問是否能用電話連繫，結果當然不了了之。有人建議她找聽人代接電話，但她很堅持原則靠自己的做法，在她堅持理念之下，外界也逐漸理解，表演邀約開始變多。

林靖嵐有時會去各個公司開會，當對方講話速度快，她來不及看口型就會詢問對方能否能用寫，對方就認為她不專業，質疑其能力，她後來請手語翻譯員陪同，對方才願意尊重她的專業跟溝通。

種種困難都未擊敗她，她以自身經驗告訴聾人要有主見、自我想法，勇於跨越障礙，不要擔心太多。

林靖嵐說，舞蹈團成立10多年，展望下一個階段與目標的規劃，她希望到舞團學舞的聾人朋友可以獨立，也可以運用所學，繼續去教其他聽障學生，鼓勵他們去做喜歡的事，將舞蹈一棒接一棒傳下去，讓舞蹈種子發芽到每一處。

舞團

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