基隆已進入腸病毒流行期 近1周門急診就診逾200人次

國內腸病毒疫情持續升溫，基隆市衛生局今天表示，近一周從6月9到15日，基隆腸病毒門急診就診達200人次，超過流行閾值的190人次，但基隆也已進入腸病毒流行期，請市眾注意個人衛生習慣，加強手部衛生。

衛生局近日接獲不少家長詢問，基隆市是否有很多腸病毒就診個案，不少家發發現小朋友出現症狀。衛生局說，腸病毒疫情已經升溫，基隆雖稍晚於周邊縣市，但近一周就診人次超過流行閾值（190人次）。

衛生局表示，基隆也已進入腸病毒流行期，請民眾注意個人衛生習慣，加強手部衛生，落實正確洗手及環境清潔與消毒，並應落實感染後「生病不上學」，以有效避免腸病毒侵襲及疫情擴大。

衛生局提醒家長，腸病毒傳染力強，家中幼兒如有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍等疑似腸病毒症狀，應儘速就醫，並請假在家休息。由於5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，如發現幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速送往醫院接受治療。

基隆市衛生局長張賢政說，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，請民眾持續加強個人衛生、落實接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後以肥皂正確勤洗手，及環境稀釋漂白水消毒，生病在家休息不上課，避免出入人潮眾多的公共場所，降低腸病毒傳播機會。