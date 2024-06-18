7旬婦腰痛到無法站立 檢查為腰椎骨折…竟是這症狀引發

高雄市一名74歲婦人腰痛到站不起來，就醫檢查發現為腰椎第一節竟出現壓迫性骨折，但她不曾有跌倒、撞擊或車禍等狀況，結果骨質密度檢查竟已達骨質疏鬆程度。骨科醫師提醒，骨鬆發生時沒有任何症狀，患者骨頭會變得脆弱像是「脆糖人」，容易引起骨折。

婦人經X光檢查後為腰椎第一節（L1）壓迫性骨折，椎體坍塌下陷僅約正常高度的1/2。因未發生過意外，進一步骨質密度檢查後發現，其骨密程度的T值為-3.0，依標準T值-2.5即為骨鬆，婦人骨折是骨鬆造成的，經微創經皮椎體成形術後，腰痛才痊癒。

活力得中山脊椎外科醫院放射科組長侯辰芳指出，骨質疏鬆發生時沒有任何症狀，悄悄來襲，患者的骨質卻變得很脆弱，就像脆糖人，即使沒有任何意外，也會輕易引起骨折，甚至讓脊椎椎體突然塌陷骨折。

追蹤骨質密度目前有雙能量X光骨質密度檢查儀，非侵入性、輻射劑量低、準確性、精密度高、不需麻醉，檢查過程快速只需約6分鐘，降低患者不適感。建議停經婦女、50歲以上民眾、曾經骨折者、有抽菸喝酒習慣等人士，定期監測骨質密度。