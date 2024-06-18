健保費率上限6%阻礙永續？ 石崇良：不打開不太可能

隨著老年人口增加，新藥、新醫療科技進步，健保財務面臨考驗，衛福部研擬提高補充保費上限。衛福部長邱泰源接受媒體專訪提到，在不漲保費下爭取更多資源，是他被賦予的任務。對於明年健保費是否調漲？衛福部健保署長石崇良說，必須要擬定總額成長率，再看保費收入訂出費率。

石崇良今天參與「台灣數位療法產業發展趨勢論壇」，並於會前接受訪問指出，健保制度自民國84年實施至今，健保費率上限一直維持在6%，這在全世界已是了不起的成就，但為了健保永續發展，6%的上限不打開，「這是不太可能的」。

石崇良說，台灣明年步入超高齡社會，65歲以上族群占比將達到25%，隨著未來醫療支出增加，為避免將健保財務的壓力，壓在年輕世代的身上，健保財務結構勢必面臨調整，而須增加政府的挹注，同時擴充補充保費的費基，分擔一般保費的成長壓力，這是考慮的方向，並希望資本利得可以比勞務所得多分擔一些。

石崇良表示，依目前健保財務來源分為三大塊，80%的收入來自一般保費收入，另補充保費及政府挹注各占10%，其中，補充保費的繳費天花板目前是1千萬元，是否要往上提升，將會一併考慮，但這還須經修法程序。

至於，健保財務改革部分，石崇良說，將重新檢討目前政府挹注健保36%，其餘健保給付偏向公共衛生的部分，將由公務預算支出，如此增加點值、改善點值太低問題；其次，隨著人口老化，現在65歲以上長者約400多萬人，2050年將為766萬人，健保費率必須調整。

而民眾往後至醫院就醫，健保制度是否從現在的定額制，改為定率制？石崇良說，依健保法法規雖然是定率制，但過往在執行面上，擔心民眾不知道這一次就醫會花多少錢，也不知道要帶多少錢，而改為定額制，可是隨著電子支付的興盛，如果討論定率制，不是不可行，今年會一併討論。

健保法也明定，民眾不經轉診到地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫，應負擔醫療費用30％、40％、50％太高，會造成病人太大壓力，始終未實施。石崇良說，這不同部分負擔改為定率制，也會一起討論。