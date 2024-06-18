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如廁蹲馬步！女生上公廁「像練氣功」正常？網：男生也一樣啊

聯合新聞網／ 綜合報導
公廁示意圖。圖／ingimage
公廁示意圖。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張圖片並發文表示「聽說有些女生公廁是這樣子的」。從圖片中可見，有一位女孩採半蹲的姿勢，正在如廁。圖片一曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「沒毛病啊。」

因為公共廁所容易藏污納垢，環境衛生要求不易，因此有很多女生在外面有生理需求時，可能會選擇不坐在馬桶上，改用蹲馬步的方式解決，於是就有「如廁蹲馬步，像是練氣功」的姿勢產生。

圖片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「我就這樣啊，沒毛病啊，又不是自己家」、「如果是比較不乾淨的公廁，我也是這樣」、「衛生問題，正常」、「因為真的很髒啊，有些衛生、公德心都很差」、「男生去坐式也一樣啊，就怕小鳥碰到馬桶」、「只要不是家裡的馬桶都是這樣吧」、「真的是這樣，我老公第一次看到我這樣上的時候，很驚訝」。

不過，也有不少網友回應「不會噴到褲子嗎？」、「每次進公廁都不能理解為什麼馬桶座上都是尿」、「然後尿都會滴到坐墊上，影響下一個人使用，我常常進廁所都是在擦上一位噴的尿」、「現在不是有馬桶紙嗎？為什麼要噴的到處都是」、「然後一大堆噴在馬桶蓋跟周圍的地上，搞得廁所整間都是尿騷味」。

還有網友表示「就很奇怪的是，沒有要坐也請把坐墊掀起來，硬是不掀把尿滴在上面也不清，然後說是怕感染不乾淨才這樣，不就是這種人造成不乾淨的嗎？」、「還有看過更誇張的，一堆踩在馬桶蓋上的，弄得髒兮兮也不擦乾淨，而且還不怕弄壞別人的馬桶」。

圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

公廁 女生 廁所 馬桶

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