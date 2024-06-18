新藥基金脫鉤健保 邱泰源談醫政改革願景

新藥百億基金，行政院近日定案額外公務預算挹注，脫鉤健保，衛生福利部長邱泰源告訴中央社，健保改革伴隨醫政改革，分級醫療、家醫計畫強化是「健康台灣」的基石。

癌症蟬聯10大死因首位多年，高價癌症新藥難以納入健保，台灣病患買不起自費新藥成常態，病友團體多次呼籲，除了健保總額以外，應盡速以公務預算成立新藥基金，總統賴清德提出的「健康台灣」國政願景，全力打擊癌症，包含成立百億癌症新藥基金。

癌症新藥基金今年初步規劃於健保總額內，暫時性支付與新藥給付加起來共約新台幣60多億元，但外界憂長久恐加劇健保財務黑洞擴大，衛福部日前提出爭取明年度預算，納入支應癌症新藥基金的公務預算。

作為守護台灣2300萬民眾健康主管機關首長，邱泰源接受中央社專訪表示，新藥百億基金確定由公務預算專款專用，取代健保總額支出，避免稀釋點值，或排擠其他醫療項目，「百億對政府來說不是大事情」，政府過去也拿出來過，當初是進健保安全準備金大水庫。

家庭醫學科醫師背景出身的邱泰源認為，健保改革絕對要伴隨醫政改革，才可能成為建立「健康台灣」的基石，其中健全家庭醫師制度是關鍵，已有許多研究指出，家庭醫師及社區醫療群投入更多資源，不僅能減少社會對疾病的擔心，增加落實預防保健措施，更減少後端醫療費用。

邱泰源舉例，若民眾發生胸悶情況，常直接到大醫院看胸腔科，照了X光找不到問題，再轉診到心臟科做心電圖，但可能只有最熟悉的家醫，才知道他是因為最近心情不好，才會造成心身症，但過程不僅浪費健保費用，也花掉專科醫師的時間。

健保署已提出各項轉診策略，邱泰源說，只要方向對，自己都支持；此外也考慮稍微降低部分負擔比例的情況下，落實健保法中明訂的，「不經轉診，於地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，應分別負擔30%、40%及50%費用」等規定。

除了落實分級醫療，邱泰源指出，須在醫療單位之外，更結合社福、長照體系，並配合科技發展與AI人工智慧，建立以人為中心、以社區為基礎的整合性健康照護體系，才可能建立醫療院所運作順暢，醫事人員有尊嚴與安全地發揮專業環境，維護人民最高的醫療品質。