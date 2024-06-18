戰備物資模式防缺藥 邱泰源允再生醫療嚴格審議

缺藥問題頻傳，衛福部長邱泰源告訴中央社，藥品是戰略物資，將召集專家盤點缺藥原因並討論對策；至於甫通過的再生醫療雙法，他表示從嚴審議，以守護人民生命與財產。

近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等影響，不只台灣，國際間也發生藥品供不應求。今年以來，包含過敏性鼻炎用藥的莫鼻卡藥品、愛特淚人工淚液等傳出缺貨，去年更一度發生軟便劑氧化鎂缺貨，及第一線複方抗生素Amoxicillin與Clavulanate因使用量增加出現短缺。

最近缺貨的是生理食鹽水，由於輸液市佔率達7成的永豐化工因嚴重違反PIC/S GMP製藥規範，加上許可證到期，遭勒令關廠，讓醫界尤其洗腎門診擔心斷貨，衛福部只好啟動專案進口，緊急從馬來西亞等國進口。

衛福部長邱泰源近日接受中央社記者專訪表示，缺藥原因眾說紛紜，有人說是因為缺料、有些說是盤商囤藥，也可能是像這次永豐一樣，是雞蛋都放在同個籃子裡導致；還可能是藥價不合理，自己過往當醫師時，也遇過因國內藥價低於新加坡等國，導致藥廠不願意鋪貨。

「像抗生素等藥物，是戰略物資，戰略物資就不能缺。」邱泰源說，衛福部也將用最嚴肅的態度，以戰略的眼光，召集相關專家整體研議、盤點，瞭解缺藥的真實原因，進行處理。

他說，這次輸液事件後，衛福部次長林靜儀已跟食品藥物管理署展開討論，擬修改法規，避免再次發生相同問題。

再生醫療雙法包括「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」6月初在立法院三讀通過，生技業者期盼能塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」；醫改會則呼籲，應儘速更加完善民眾知情權及救濟。

邱泰源表示，站在臨床醫師立場，當然希望能讓民眾用合理價錢得到救命機會，自己則盼持續扶植本土已經投入研發的企業能繼續研發；因此，較重視如何守住人民的性命和財產、扶植本土企業，及讓從事這方面的醫療人員獲得智慧財產權等回饋3方面，讓醫療科技持續進步，讓有需要的人隨時可用。

不過邱泰源坦言，相當擔心其中再生醫療審議會功能較弱問題。他指出，再生醫療涉及巨額金錢，需要嚴格審議，否則恐讓輸入業者在5年許可證到期後，換公司持續輸入效果不佳的再生醫療製劑，因此將盡力彌補法有未逮之處，以保護人民生命權和財產權。