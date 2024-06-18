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又有蘇丹紅產品想闖關！ 印度紅椒色素200公斤於邊境銷毀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署公布，印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb。圖／食藥署提供
衛福部食藥署公布，印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb。圖／食藥署提供

邊境又攔截到蘇丹紅違規產品！衛福部食藥署今天公布，從印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb，違規產品共200公斤已在邊境銷毀，針對印度輸入的紅椒色素，將從今年5月24日至明年5月23日採監視查驗。

食藥署公布，億元食品股份有限公司從印度輸入的「紅椒色素（油性）」，檢出蘇丹色素四號14ppb，製造廠或國外負責廠商名稱為「BOS NATURAL FLAVORS (P) LTD」，副署長林金富說，蘇丹色素非為準用添加物，這批違規產品會在邊境銷毀。

林金富指出，這個業者對同產地同號列產品，近半年為首批不合格，將從一般抽批調整為監視查驗，針對印度輸入的紅椒色素，則要從今年5月24日起至明年5月23日，在邊境採監視查驗。

此外，新光洋菜企業股份有限公司從馬來西亞輸入的黑胡椒原粒，則有兩批被檢出農藥殘留超標，分別殘留農藥賽速安0.07至0.008ppm，均超過容許量上限的0.05 ppm，製造廠或國外負責廠商名稱為「SYN MIN KONG SDN BHD.」，共1萬5000公斤全數退運或銷毀，林金富表示，針對輸入業者採監視查驗、合格才可以輸入，目前同產地號列累積兩批不合格。

食藥署今天公布的13項不合格產品為中國大陸木夾具、紫錐菊提取物（水提）、鹽漬箭竹筍、凍黑皮刀；日本蜜柑；緬甸綠豆；印尼蝦味生脆片；印度紅椒色素（油性）；馬來西亞雙色番薯脆片、黑胡椒原粒2批；澳大利亞鹿胎盤乾燥粉末；越南新鮮芹菜。

印度 色素 蘇丹紅 食藥署

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