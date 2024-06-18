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蜂蜜減產8成 嘉大揭主因：今年雨多氣溫低

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學校區廣濶有許多花卉植物，常吸引蜜蜂，嘉義大學校長林翰謙時任農學院院長跨系所成立養蜂團隊，並向前農委會申請補助養蜂示範場。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校區廣濶有許多花卉植物，常吸引蜜蜂，嘉義大學校長林翰謙時任農學院院長跨系所成立養蜂團隊，並向前農委會申請補助養蜂示範場。圖／嘉義大學提供

今年蜂蜜減產8成，有些蜂農乾脆放棄，嘉義大學養蜂團隊表示，主因於氣候因素造成蜜源減少，以往因蜜源造成損失並沒有列入補助，今年農業部修正天然災害補助辦法，將養蜂因蜜源作物開花率不佳造成損失列入補助內，以後類似災損有機制依循。

本身是蜂農的嘉大森林系研究生劉軒宇說，今年與去年相較少了8成，有些蜂農乾脆放棄，只能寄望明年。

嘉義大學校區廣濶有許多花卉植物，常吸引蜜蜂，各系所有些老師各自研究與蜂蜜相關課題，6年前嘉義大學校長林翰謙時任農學院院長跨系所成立養蜂團隊，並向前農委會（農業部）申請補助養蜂示範場。

校長林翰謙表示，今年雨下比較多，氣溫偏低，影響蜂蜜產量，雨天對蜜蜂而言，增加牠們出去取蜜困難度，花又可能因雨水打落，蜜源因此減少。

植物醫學系副教授宋一鑫說，主要是蜜源不夠，台灣蜂農蜜源主要來自龍眼、荔枝，植物很容易受到天候影響。2019年同樣因為天氣影減產8～9成，今年也同樣受到氣候影響產量下滑，以近10年而言是2019及今年最嚴重。

劉軒宇說，要採蜂蜜就是要有花，有花才有蜜，通常龍眼花分泌花蜜溫度要在28度以上、荔枝花要27度，今年以來的天候都涼涼地，所以今年的產量往下掉。

宋一鑫說，每年龍眼、荔枝開花期在3到4月，蜂蜜採收也是在3到4月，大約端午節前後就可以上市。以龍眼蜜而言，雨水、溫度都會影響開花程度，加上因為龍眼經濟價值不高，農民對於龍眼照顧愈來愈少，甚至有些砍掉改種其他作物，也影響龍眼蜜源。

往年蜂農災害補助以蜂箱認定成為救助標準，但對於蜜源因素補助沒有一定機制，今年農業部、防檢署、改良場與養蜂協會協調開會後於5月20日修正「農業天然災害救助辦法第六條」，明定因蜜源開花率不佳造成損失可以申報災損；不過，不少蜂農像游牧民族，跨縣市放蜂箱採蜜，因此需要農會、鄉公所輔導蜂農登記蜂箱數量，「農民從事養蜂事實申報暨登錄」。

宋一鑫表示，天然災害、氣候變遷一直是蜂農主要面對的挑戰，政府要及早快速因應這些問題，台灣養蜂技術已臻純熟，卻因門檻不高，養蜂人數多，今年推出的事實登錄是不錯的政策，也能據此輔導、補助蜂農。只是蜂農要一直到開花期才能確定今年的產量，但花期無法受控，只能在事後發生重大損失才能協助蜂農度過難關。

嘉大森林系研究生劉軒宇剛採集下來的蜂蜜送到員生消費合作社，因可遇不可求十分搶手。記者李宗祐／攝影
嘉大森林系研究生劉軒宇剛採集下來的蜂蜜送到員生消費合作社，因可遇不可求十分搶手。記者李宗祐／攝影
嘉義大學校長林翰謙（左）在擔任農學院院長時跨系所成立養蜂團隊，右為也是養蜂團隊成員植物醫學系副教授宋一鑫。記者李宗祐／攝影
嘉義大學校長林翰謙（左）在擔任農學院院長時跨系所成立養蜂團隊，右為也是養蜂團隊成員植物醫學系副教授宋一鑫。記者李宗祐／攝影
本身是蜂農的嘉大森林系研究生劉軒宇說，今年與去年相較少了8成，有些蜂農乾脆放棄，只能寄望明年。記者李宗祐／攝影
本身是蜂農的嘉大森林系研究生劉軒宇說，今年與去年相較少了8成，有些蜂農乾脆放棄，只能寄望明年。記者李宗祐／攝影
嘉義大學本身有養蜂場，自產自銷蜂蜜信用可靠，是員生消費合作社裡熱門商品，左起嘉大森林系研究生劉軒宇、員生消費合作社經理朱淑玲。記者李宗祐／攝影
嘉義大學本身有養蜂場，自產自銷蜂蜜信用可靠，是員生消費合作社裡熱門商品，左起嘉大森林系研究生劉軒宇、員生消費合作社經理朱淑玲。記者李宗祐／攝影
嘉義大學養蜂示範場。圖／嘉義大學提供
嘉義大學養蜂示範場。圖／嘉義大學提供

嘉義大學 氣溫 蜂蜜 農業部 農民

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