快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

雨後高溫…東方果實蠅密度翻倍 苗栗區農改場發布10鄉鎮警報

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部苗栗區農業改良場監測發東方果蠅密度翻倍，緊急發布公館鄉等10鄉鎮病蟲害警報。圖／苗栗區農業改良場提供
農業部苗栗區農業改良場監測發東方果蠅密度翻倍，緊急發布公館鄉等10鄉鎮病蟲害警報。圖／苗栗區農業改良場提供

苗栗縣近來雨後高溫，東方果實蠅密度上升，農業部苗栗區農業改良場監測果園，發現每個誘蟲盒每2周的平均數量55隻，一般於25隻以下，緊急發布公館鄉等10鄉鎮病蟲害警報

苗栗區農改場發布果樹東方果實蠅病蟲害警報，10鄉鎮涵蓋包括公館鄉、大湖鄉、西湖鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、頭屋鄉、造橋鄉、南庄鄉，農友要注意加強防治。

農改場指出， 梅雨過後，柑橘類、紅棗、柿子、甜柿生理落果增加，最好落實清園後掩埋，或以塑膠桶浸泡，並添加分解菌發酵成有機液肥再利用，勿直接棄置果園內，減少害蟲食物來源，避免蟲害增加。此外，桃子、李子、枇杷和楊桃採後淘汰果勿隨意棄置，深埋減少東方果實蠅羽化後鑽出土表。

廢棄果園、樹林、給水水流處方向，加強施掛甲基丁香油誘引器，誘殺雄性東方果實蠅，每月應檢查清理蟲屍避免影響誘引效果；新鮮6至7分熟番石榴約0.5至1斤置於網袋內，外加黃色黏紙，誘殺東方果實蠅，每公頃約6包，雌雄蟲均可捕捉，番石榴腐爛惡臭或黏紙黏滿蟲時，更新芭樂包，1至4周更新1次。

農改場說，6至7月中果期至成熟期可採用忌避劑，如：苦楝油、樟腦油等非化學農藥資材，以確保食品安全，使用蛋白水解物或賜諾殺濃餌劑誘殺東方果實蠅成蟲，園區內外懸掛黃色黏紙或黃色黏劑誘殺東方果實蠅，黏滿昆蟲應及時更換。

警報 農改場 農業部 高溫

延伸閱讀

今年第9起！又見路殺 成年母石虎陳屍苗栗苑裡產業道路

爬上2樓才能買票…售票處在2樓遭批不友善 台鐵苗栗站：有電梯可搭

微型車站打造觀光新亮點 苗栗後龍爭取在清海宮設站

苗栗高鐵產專區11年流標41次 縣府擬增住宅區以利標售

相關新聞

短延時強降雨來了！ 3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

中央氣象署上午針對基隆、新北市及宜蘭3縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、宜蘭縣，影響時間為今天白天。

一圖看下半年颱風生成數 賈新興：估較平均略少

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下半年度颱風生成數...

又有蘇丹紅產品想闖關！ 印度紅椒色素200公斤於邊境銷毀

邊境又攔截到蘇丹紅違規產品！衛福部食藥署今天公布，從印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb，違規產...

下西下井！2瘋狂壯漢穿內褲逛ZARA 「當自己家」 店員曝：連女生都這樣

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文分享，他表示，嗯！第一次看到有人在ZARA試衣服是直接脫下來穿的，他笑稱：「真的很棒！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「只要他不尷尬，尷尬的是別人！」

蓄水率達到100.1％ 鯉魚潭水庫相隔250天再現溢流美景

相隔250天，苗栗縣鯉魚潭水庫昨天傍晚近6點時，蓄水量再度超出滿水位，開始出現自然溢流現象，今天清晨7點的蓄水率「破百」...

嘉義男1夜7次超困擾 醫師建議良好生活習慣改善夜頻尿

嘉義58歲林姓男子受夜尿困擾，一個晚上起床6到7次，導致睡眠不足，白天上班精神不佳，讓他不勝其擾，懷疑年紀大，身體機能老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。