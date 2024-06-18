雨後高溫…東方果實蠅密度翻倍 苗栗區農改場發布10鄉鎮警報

苗栗縣近來雨後高溫，東方果實蠅密度上升，農業部苗栗區農業改良場監測果園，發現每個誘蟲盒每2周的平均數量55隻，一般於25隻以下，緊急發布公館鄉等10鄉鎮病蟲害警報。

苗栗區農改場發布果樹東方果實蠅病蟲害警報，10鄉鎮涵蓋包括公館鄉、大湖鄉、西湖鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、頭屋鄉、造橋鄉、南庄鄉，農友要注意加強防治。

農改場指出， 梅雨過後，柑橘類、紅棗、柿子、甜柿生理落果增加，最好落實清園後掩埋，或以塑膠桶浸泡，並添加分解菌發酵成有機液肥再利用，勿直接棄置果園內，減少害蟲食物來源，避免蟲害增加。此外，桃子、李子、枇杷和楊桃採後淘汰果勿隨意棄置，深埋減少東方果實蠅羽化後鑽出土表。

廢棄果園、樹林、給水水流處方向，加強施掛甲基丁香油誘引器，誘殺雄性東方果實蠅，每月應檢查清理蟲屍避免影響誘引效果；新鮮6至7分熟番石榴約0.5至1斤置於網袋內，外加黃色黏紙，誘殺東方果實蠅，每公頃約6包，雌雄蟲均可捕捉，番石榴腐爛惡臭或黏紙黏滿蟲時，更新芭樂包，1至4周更新1次。

農改場說，6至7月中果期至成熟期可採用忌避劑，如：苦楝油、樟腦油等非化學農藥資材，以確保食品安全，使用蛋白水解物或賜諾殺濃餌劑誘殺東方果實蠅成蟲，園區內外懸掛黃色黏紙或黃色黏劑誘殺東方果實蠅，黏滿昆蟲應及時更換。