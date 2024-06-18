蓄水率達到100.1％ 鯉魚潭水庫相隔250天再現溢流美景

相隔250天，苗栗縣鯉魚潭水庫昨天傍晚近6點時，蓄水量再度超出滿水位，開始出現自然溢流現象，今天清晨7點的蓄水率「破百」，達到100.1％，比滿水位多出3公分，鋸齒堰再現滿庫溢流的景致。

鯉魚潭水庫管理中心指出，去年自然溢流持續2個月，直至10月中旬才停止，今年溢流現象比去年提早了一個多月。

鯉魚潭管理中心主任鍾清源表示，水庫除了上游景山溪進水，主要水源是來自大安溪士林壩從發電後流入鯉魚潭水庫，滿載發電時每天入庫水量可達280萬噸，進水量是景山溪集水區的8倍；今天鋸齒堰水位高出滿水位3公分，因此會出現蓄水率「破百」的數字。

鯉魚潭水庫管理中心表示，鯉魚潭水庫供應大台中、北彰化及苗栗地區民生、灌溉用水，最高蓄水量為1億1556萬噸，今天清晨有效蓄水量達到1億1563.7萬噸，水位超過滿庫300公尺水位，多了3公分，以致出現自然溢流現情況，也讓遊客及攝影愛好者增添賞景及拍照樂趣。這次溢流能維持多久，要看近期大安溪、景山溪集水區降雨及水庫出水情況。

鯉魚潭水庫蓄水量今年4月6日蓄水率僅32.8％、蓄水量3790萬噸，此後一路回升。