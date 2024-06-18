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一圖看下半年颱風生成數 賈新興：估較平均略少
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下半年度颱風生成數長期氣候平均範圍為19到23.4個，綜合資料研判下半年颱風生成數比長期氣候平均略少，預估17到21個。他指出，7月中旬之後，尤其是7月25、26日到8月20日，環境較有利颱風生成。
賈新興指出，今明兩天午後雷陣雨比較明顯，北部之外，中部、南部 或一些平地有機會，宜蘭、花蓮也會下。
賈新興說，21日到23日太平洋高壓漸增強，午後局部短暫雨；24日至27日太平洋高壓籠罩，高溫炎熱，午後零星短暫雨。7月5日前降雨相對以偏少的機率高，之後南方水氣增多並持續至7月底。但超過5天後預報變動大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。
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