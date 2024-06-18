快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一圖看下半年颱風生成數 賈新興：估較平均略少

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
賈新興po一圖看下半年颱風生成數。擷取自賈新興臉書
賈新興po一圖看下半年颱風生成數。擷取自賈新興臉書

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下半年度颱風生成數長期氣候平均範圍為19到23.4個，綜合資料研判下半年颱風生成數比長期氣候平均略少，預估17到21個。他指出，7月中旬之後，尤其是7月25、26日到8月20日，環境較有利颱風生成。

賈新興指出，今明兩天午後雷陣雨比較明顯，北部之外，中部、南部 或一些平地有機會，宜蘭、花蓮也會下。

賈新興說，21日到23日太平洋高壓漸增強，午後局部短暫雨；24日至27日太平洋高壓籠罩，高溫炎熱，午後零星短暫雨。7月5日前降雨相對以偏少的機率高，之後南方水氣增多並持續至7月底。但超過5天後預報變動大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。

賈新興 雷雨 颱風 高溫

延伸閱讀

太麻里38.5度極端高溫 下周五「夏至」 賈新興指因它全台悶熱

台中以南午後雷雨 賈新興：下周四起悶熱、降雨偏少機率高

未來10天溼答答 賈新興：端午節西南風影響水氣多

鋒面又要來了 賈新興：周六午後至周日雨勢明顯恐大雷雨

相關新聞

短延時強降雨來了！ 3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

中央氣象署上午針對基隆、新北市及宜蘭3縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、宜蘭縣，影響時間為今天白天。

一圖看下半年颱風生成數 賈新興：估較平均略少

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下半年度颱風生成數...

又有蘇丹紅產品想闖關！ 印度紅椒色素200公斤於邊境銷毀

邊境又攔截到蘇丹紅違規產品！衛福部食藥署今天公布，從印度輸入的「紅椒色素（油性）」，被檢出蘇丹色素四號14ppb，違規產...

下西下井！2瘋狂壯漢穿內褲逛ZARA 「當自己家」 店員曝：連女生都這樣

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文分享，他表示，嗯！第一次看到有人在ZARA試衣服是直接脫下來穿的，他笑稱：「真的很棒！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「只要他不尷尬，尷尬的是別人！」

蓄水率達到100.1％ 鯉魚潭水庫相隔250天再現溢流美景

相隔250天，苗栗縣鯉魚潭水庫昨天傍晚近6點時，蓄水量再度超出滿水位，開始出現自然溢流現象，今天清晨7點的蓄水率「破百」...

嘉義男1夜7次超困擾 醫師建議良好生活習慣改善夜頻尿

嘉義58歲林姓男子受夜尿困擾，一個晚上起床6到7次，導致睡眠不足，白天上班精神不佳，讓他不勝其擾，懷疑年紀大，身體機能老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。