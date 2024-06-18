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配合福隆國際沙雕藝術季 台鐵暑假周末加開班次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。聯合報系資料照
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。聯合報系資料照

配合2024福隆國際沙雕藝術季活動，台鐵公司從6月29日至9月1日止，暑假期間逢周六及周日，增加3班自強號停福隆站；另配合2024福隆生活節草地浪花音樂會，7月27日及28日，增停1班新自強號及1班區間快。

2024福隆國際沙雕藝術季於在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，自5月31日至10月13日為期136天的展期，邀請15位國內外沙雕師，合力打造出45座主題沙雕，逾40位人物形象角色，廣受大眾喜愛的熊大、兔兔、莎莉等，以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事。

而今年福隆生活節持續以自行車旅遊為主軸，並以「月月有主題，周末玩透透」的形式，推廣福隆地區主題系列活動，包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等系列活動。

台鐵表示，為配合今年福隆國際沙雕藝術季活動，將於6月29日至9月1日暑假期間逢周六及周日，212次、170次及181次自強號增停福隆站。

另外，為配合2024福隆生活節草地浪花音樂會散場時段旅客疏運需要，7月27日及28日，445次新自強號及4039次區間快車增停福隆站。

台鐵表示，為便利民眾參加2024福隆生活節草地浪花音樂會活動，欲搭乘445次新自強號回程民眾，請預先購買當次車票，445次新自強號不發售無座位車票，也不提供電子票證乘車服務。

相關加開列車車次、時刻，可參閱台鐵網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。

2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供
2024福隆國際沙雕藝術季於5月31日在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。業者提供

台鐵 福隆 自強號 音樂會

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