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80歲婦反覆胸痛 竟為冠狀動脈堵塞致缺氧引起心絞痛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師陳彥旭說，若有長期胸悶、胸痛、會喘症狀，可能是心臟血管堵住了。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師陳彥旭說，若有長期胸悶、胸痛、會喘症狀，可能是心臟血管堵住了。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名80歲婦人近半年因間歇性胸痛反覆跑急診，但心電圖跟胸部X光都未發現異狀。醫師考量她罹有糖尿病，安排心肌灌注掃描，才發現是嚴重心臟缺氧，心導管檢查也發現右冠狀動脈幾乎全都堵塞了。所幸經打通血管並置放塗藥支架後，婦人高興的說「不會喘了」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師陳彥旭說，患者多次急診都未檢查出冠狀動脈堵塞，是因為心臟周邊的「側枝血管」取代輸送血液功能，並發展成「側枝循環」系統，雖然也能分擔心臟所需的營養與氧氣，然而卻不足以長期維持。

他說，心臟有如人體的幫浦，全年無休透過收縮舒張的跳動，將富含氧氣的血液輸送到身體各處，這些血液會先流向左右兩條冠狀動脈，之後再進入微小血管組成的循環網絡，輸出供應人體所有器官及組織。

萬一冠狀動脈血流被阻斷，導致心臟細胞氧氣和養份供應中斷，進而導致心肌受損，就會衍生心絞痛或心肌梗塞等心臟疾病。若心肌持續受損，心臟甚至會停止跳動，隨時有猝死的風險。

經綜合考量，患者年紀大又有糖尿病，是心血管疾病的高危險族群，因此安排心導管打通並放置塗藥支架，心絞痛症狀才獲得大幅改善。

陳彥旭說，三高族群及抽菸都會傷害血管，使得動脈血管產生動脈硬化，也就是血油卡在血管壁引起發炎，血管就會漸漸越來越狹窄。如果發生在心臟的血管，就會導致血流不夠引起胸悶痛、喘等症狀。情況緊急的話，可能會造成血管突然塞住，也就是心肌梗塞，引發立即的生命危險。因此，若有胸悶痛、喘、噁心、冒冷汗、頭暈昏倒等前兆，應盡速就診。

他說，醫師會針對患者病史及三高數值，評估心血管疾病的風險，再依據不同情況進一步檢查，例如運動心電圖、冠狀動脈電腦斷層或是心肌灌注掃描等，確認是否要做心導管檢查。若心臟血管確實有病灶，會再經過氣球擴張術或是放置心臟血管支架等工具治療心絞痛，降低日後心臟病發的機率。

心血管疾病 患者 醫師

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