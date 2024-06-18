下西下井！2瘋狂壯漢穿內褲逛ZARA 「當自己家」 店員曝：連女生都這樣

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文分享，他表示，嗯！第一次看到有人在ZARA試衣服是直接脫下來穿的，他笑稱：「真的很棒！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「只要他不尷尬，尷尬的是別人！」

從照片中可見，有兩位年輕的男性客人，看起來像似一起逛街買衣服的好朋友，兩人都是當場寬衣解帶，赤裸著上半身僅穿著內褲在男裝區逛著，拿起架上的衣服直接就試穿起來，傍若無人絲毫不感尷尬。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「低素質，還是沒教養？」、「整個都是我的試衣間」、「8+9把平價時尚當作菜市場買衣服的概念」、「唉，身材好就算了，但這肚子一點都不美觀」、「要這樣做，先練肌肉練多一點」、「不小心笑出來了」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

有曾經當過店員的網友回應「很多，而且不少，我之前在服飾店上班也是很多阿北這樣」、「之前在東區地下街也看到有中午婦女在店內試穿上衣，看到她胸罩，她都說又沒有關係」、「如果是上衣都算了，試穿褲子就太誇張了」、「身材不好真的不適合這樣」。

不過，也有網友表示「至少有穿內褲呀」、「滿滿的自信」、「對自己的身材很有自信」、「真當自己家」、「可能在直播帶貨」、「應該是VVIP」、「很講求效率」。