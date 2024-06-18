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廣東梅州暴雨致5死15失聯 鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里
中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，在台灣西邊，大約是中國大陸廣東、長江流域附近有中尺度對流複合體。
鄭明典指出，橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」。是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。
央視新聞報導，據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，受強降水雲系影響，廣東梅州多地16日起出現大暴雨局部地區特大暴雨。截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。
大陸中央氣象台18日6時繼續發布暴雨橙色預警。預計18日8時至19日8時，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在臉書指出，除了日本九州及四國要留意梅雨鋒面帶來的大雷雨，鋒面也影響中國長江流域一帶的地區，要嚴防暴雨。
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