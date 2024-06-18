廣東梅州暴雨致5死15失聯 鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文分享，他表示，嗯！第一次看到有人在ZARA試衣服是直接脫下來穿的，他笑稱：「真的很棒！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「只要他不尷尬，尷尬的是別人！」

2024-06-18 09:27