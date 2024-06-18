快訊

刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東梅州暴雨致5死15失聯 鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」。是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。擷取自鄭明典臉書
橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」。是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。擷取自鄭明典臉書

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，在台灣西邊，大約是中國大陸廣東、長江流域附近有中尺度對流複合體。

鄭明典指出，橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」。是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

央視新聞報導，據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，受強降水雲系影響，廣東梅州多地16日起出現大暴雨局部地區特大暴雨。截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

大陸中央氣象台18日6時繼續發布暴雨橙色預警。預計18日8時至19日8時，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在臉書指出，除了日本九州及四國要留意梅雨鋒面帶來的大雷雨，鋒面也影響中國長江流域一帶的地區，要嚴防暴雨。

廣東 暴雨 鄭明典 鋒面

延伸閱讀

大陸這裡的雲團出現1徵兆 鄭明典：可能會有水災了

鄭明典PO「大氣長河」：昨通過台灣上方 帶來可觀雨勢

台灣上空出現波狀雲 鄭明典：不是地震雲

中彰澎大雨特報 鄭明典：回波來了 會是全台有感的降雨系統

相關新聞

梅雨鋒面今更靠近！午後雨區擴大 吳聖宇：周五起高溫上看37度

準備迎接夏天高溫天氣了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨鋒面不穩定環境再一天，明起逐漸入夏天天氣型態，午後有雷...

下西下井！2瘋狂壯漢穿內褲逛ZARA 「當自己家」 內員曝：連女生都這樣

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文分享，他表示，嗯！第一次看到有人在ZARA試衣服是直接脫下來穿的，他笑稱：「真的很棒！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「只要他不尷尬，尷尬的是別人！」

這些地方今防雷陣雨 這天起降雨減少高溫恐36度以上

中央氣象署指出，今鋒面仍位於台灣北側海面，雲量較多大氣不穩定，清晨至上午西半部有零星陣雨出現機率，午後加上熱力作用，中部...

短延時強降雨來了！ 3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

中央氣象署上午針對基隆、新北市及宜蘭3縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、宜蘭縣，影響時間為今天白天。

對流雲系旺盛 基隆北海岸大雨特報

中央氣象署上午針對基隆北海岸發布大雨特報，影響時間為今天上午。

廣東梅州暴雨致5死15失聯 鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，在台灣西邊，大約是中國大陸廣東、長江流域附近有中尺度對流複合體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。